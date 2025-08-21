Elena Nieto se defiende tras la moción de censura en Santibáñez de la Sierra: "Nuestra gestión ha sido coherente"

La exalcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, ha salido al paso de la moción de censura que la ha apartado de la Alcaldía y ha defendido públicamente la gestión realizada durante los dos últimos años.

En conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla y León posteriores al Pleno, Nieto ha lamentado que “todo lo que se ha planteado debería haberse tratado en plenos ordinarios con el debate y procedimiento correspondiente”.

Nieto considera incoherente que la oposición haya apoyado muchas de sus actuaciones durante el mandato y que ahora las utilice como argumento para justificar el cambio de gobierno.

“La propia oposición ha reconocido públicamente que ha apoyado todas las acciones que hemos llevado a cabo, lo cual deja sin base sus críticas actuales”, ha señalado.

Respuesta a las críticas y defensa de la gestión

Frente a las acusaciones de haber tomado decisiones sin llevarlas al Pleno, la exalcaldesa recuerda que el cargo de Alcaldía permite actuar en ciertos ámbitos para agilizar la gestión municipal.

“Es una atribución legal que permite responder con eficacia a las necesidades del día a día”

Nieto ha calificado de “desproporcionado” que se usen motivos como el arreglo de un camino municipal para justificar una moción de censura, cuando, según ha dicho, algunos de los concejales firmantes han incurrido en hechos mucho más graves.

En este sentido, ha recordado la celebración de una capea sin autorización y la apertura de un bar sin licencia en la Entidad Local Menor de Santa María de los Llanos.

“Advertí en varias ocasiones al alcalde pedáneo para evitar esas irregularidades, pero hizo caso omiso”, ha afirmado.

Vigilancia sobre el nuevo equipo de Gobierno

Nieto también ha respondido a la crítica de que su equipo no cumplió un programa electoral asegurando que “nosotros no concurrimos con un programa”, a diferencia de la candidatura que ahora ha tomado el poder, y ha avisado que serán especialmente vigilantes para que cumplan “punto por punto” lo prometido a los vecinos.

Finalmente, ha reiterado que los puntos señalados por la oposición como supuestas deficiencias “no son más que aspectos cotidianos de la gestión municipal” y ha anunciado que todas las cuestiones serán respondidas con detalle en el próximo Pleno ordinario.

“Nuestro compromiso con Santibáñez de la Sierra se mantiene intacto: siempre defenderemos los intereses del pueblo por encima de cualquier interés político o personal”, ha concluido.