Un incendio forestal en el pinar de Alba de Tormes moviliza a medios aéreos y terrestres

Un incendio forestal ha sorprendido esta tarde a vecinos y conductores en el entorno de Alba de Tormes.

Las llamas han comenzado poco antes de las 14:30 horas, en una zona arbolada del término municipal de Terradillos, junto a la carretera CL-510.

Desde la calzada, que conecta Salamanca con Alba, se podía ver con claridad una columna de humo densa y oscura elevándose entre las encinas.

El fuego ha afectado a un paraje de monte bajo seco, lo que ha favorecido su rápida expansión en los primeros minutos. La imagen ha generado inquietud entre quienes circulaban por la zona o residen en la urbanización de El Pinar, aunque por el momento no se ha notificado peligro para viviendas.

Despliegue rápido de medios

La Junta de Castilla y León ha movilizado un operativo de extinción integrado por un helicóptero, cuatro autobombas, una cuadrilla terrestre y al menos dos agentes medioambientales.

El fuego continúa activo a esta hora, aunque se trabaja intensamente para estabilizarlo. Por el momento, se desconoce qué lo ha originado.

Un enclave especialmente sensible

La intervención de medios aéreos está siendo clave para contener la línea de fuego, según apuntan fuentes conocedoras del operativo. A pesar de la proximidad a la carretera, no ha sido necesario cortar el tráfico, aunque se han producido algunas retenciones puntuales por la baja visibilidad en algunos momentos.