Guijuelo cierra su feria taurina con un cartel de figuras y emociones en el ruedo

En una tarde que venía marcada por grandes expectativas, se celebró el cierre de la Feria Taurina de Guijuelo este 19 de agosto, con la presentación de un cartel de altura: Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo, y Manuel Diosleguarde hicieron el paseíllo ante un encierro compuesto por reses de Orive y El Puerto de San Lorenzo .

La plaza, en su momento álgido de temporada, acogió a un público entregado que ansiaba rematar las fiestas con broche de oro. Las altas expectativas, alimentadas por la presencia de figuras consolidadas como Perera y Justo, crearon una sensación de solemnidad y celebración taurina. Esperanza Aguirre presenció la corrida de Guijuelo junto al alcalde, Roberto Martín.

Miguel Ángel Perera abrió la tarde con un toque clásico y elegante, desplegando su inconfundible toreo de muleta templada. Su ritmo pausado encontró eco en los tendidos, que reconocieron su mérito en ese ejercicio de quietud y mando. Arrancó una oreja del buen Orive.

Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde, a hombros en Guijuelo

Emilio de Justo, triunfador el pasado año en esta misma plaza, confirmó su reputación con una demostración de firmeza y técnica. Lidiando con el espectacular toro de Orive, dejó series que quemaban sentimiento y precisión, alimentando el clímax de la faena con un compromiso total en cada muletazo. Cortó dos orejas de ley.

Manuel Diosleguarde, en gran momento de forma, cerró la tarde con intensidad estética. Su faena, marcada por el valor y la expresión, encontró momentos de gran conexión con el público, tocando un punto emocional en cada pase. Dos orejas al tercero de Orive y dos al gran toro de La Ventana del Puerto.

Variadas faenas en el ruedo. Clásica y templada por Perera; ajustada y firme por Justo; expresiva y conectada por Diosleguarde, un equilibrio estético y emocional.

Un cierre digno

La corrida celebrada hoy en Guijuelo supuso un cierre digno para una feria que apostó por variedad ganadera y toreros en plenitud artística. Entre actuación y actuación, el público paseó satisfacción y nostalgia: satisfacción por este cartel final, y nostalgia por el adiós anunciado de figuras queridas -como Javier Castaño hace solo tres días-, que dejaron profundo eco en estas fiestas.

Ficha técnica

Plaza de toros de Guijuelo. 4° festejo de Feria. Lleno aparente.

Tres toros de Orive -1,2 y 3-, el tercero premiado con la vuelta al ruedo. Uno del Puerto de San Lorenzo (4) y dos de La Ventana del Puerto (5 y 6).

Miguel Ángel Perera: oreja y saludos desde el tercio

Emilio de Justo: dos orejas y oreja.

Manuel Diosleguarde: dos orejas y dos orejas