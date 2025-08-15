Salamanca arde con tres incendios en nivel 2 de riesgo: "Nunca se ha vivido una situación como esta en España"

Salamanca arde. La situación de los incendios forestales, lejos de mejorar en la Comunidad, cada vez va a peor.

Esta vez es la provincia de Salamanca la que está sufriendo las llamas con tres incendios que están en nivel 2 de peligrosidad. Uno de ellos es el de San Cristóbal de los Mochuelos, perteneciente al municipio de Cipérez (Vitigudino), que lleva activo desde el 13 de agosto.

Sin embargo, la virulencia de las llamas y su fuerte reactivación ha provocado que la Junta de Castilla y León elevara a primera hora de la tarde de este viernes su índice de gravedad potencial a 2. A esta hora trabajan 14 medios, todos terrestres.

Otro de los focos que preocupan a esta hora es el de La Sagrada, en Ciudad Rodrigo. Este se ha declarado durante la tarde de este mismo viernes, a las 16:10 horas, y ha subido su nivel de peligrosidad muy rápidamente.

Por ahora, ambos están en investigación para esclarecer las causas. El tercer incendio que está en nivel 2 en este momento es el de El Payo, en Robleda, que se inició a las 13:18 horas de este viernes y en menos de cuatro horas ha alcanzado el nivel 2.

Según informó Medio Ambiente, en este caso, es debido a que “puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales”. Hay 28 medios trabajando en la zona, incluyendo un helicóptero, siete agentes medioambientales, cinco autobombas, cuatro cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, dos técnicos y un buldozer, entre otros.

Una situación que preocupa por la peligrosidad de las llamas y la gran superficie que se va a ver afectada a causa de estos terribles incendios que están marcando de negro a la Comunidad.

En nivel uno permanece el de La Alberca y se suma otro en Corral de Garcíñigo. Además, hay llamas desde ayer en Gallegos de Argañán y también, desde este viernes, en Serradilla del Arroyo y Villar de Peralonso.

Mientras, el incendio de La Alberca permanece en nivel uno tras haber bajado hoy en el Indicador de Gravedad Potencial.

Once medios trabajan a esta hora en la zona para sofocar el fuego, en un operativo que ha llegado a contar con hasta 57 medios. Durante el día de ayer, los vecinos tuvieron que ser confinados algunas horas y los turistas, evacuados, aunque hoy se están celebrando las fiestas de la localidad.

Actualmente, en Castilla y León hay 12 incendios en nivel 2 de peligrosidad; 6 en nivel 1 y 7 en nivel 0 que permanecen activos. Desde la Junta afirman que "nunca se ha vivido una situación como esta en España".