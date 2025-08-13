Cuatro detenidos en una rave multitudinaria a orillas de un pantano de Salamanca
Miles de personas se han congregado desde el viernes en esta fiesta ilegal en Salvatierra de Tormes.
El pantano de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes (Salamanca), ha sido el lugar elegido para celebrar una ‘rave’ que está congregando desde el viernes a miles de personas, muchas de ellas han instalado allí sus tiendas de campaña y caravanas, para bailar sin descanso.
La Guardia Civil ha comunicado que está realizando un servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana en torno a la fiesta ilegal, ya que no tiene autorización para tal asentamiento.
Para evitar cualquier incidente en la zona del pantano están participando unidades de Salamanca y de apoyo de otras unidades de Castilla León, unidades de control de masas así como de la agrupación de tráfico y el Geas.
Desde el viernes se ha realizado una detención por tráfico de drogas, dos detenciones por conducción bajo los efectos de drogas tóxicas y otra más por un señalamiento en vigor. Asimismo se han realizado alrededor de 100 denuncias de la ley de seguridad ciudadana y otras 100 por conducción bajo la influencia de drogas.