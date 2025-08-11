Un accidente de moto deja un herido y un incendio en una zona de vegetación de Santa Marta
Los bomberos de la Diputación de Salamanca trabajan en la extinción de las llamas.
Más sucesos en Salamanca: Un camionero acaba inconsciente tras una colisión por alcance en la A-62 en Salamanca
Un motorista de unos 40 años ha resultado herido en la tarde de este lunes, 11 de agosto, tras salirse de la vía con su moto a la altura del kilómetro 3 de la carretera CL-510, a la altura de Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Ha ocurrido sobre las 19:04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas informando de lo ocurrido, así como de que, a consecuencia del accidente, se ha producido un incendio en una zona de vegetación.
Rápidamente se han personado en el lugar efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Salamanca y personal sanitario activado por Emergencias Sanitarias - Sacyl.
Además, el 112 ha dado el aviso al centro provincial de Medio Ambiente para atender el incendio.
Por el momento, se desconoce el estado del motorista, así como si este ha precisado ser trasladado a un centro hospitalario. Si bien, este ha quedado tirado en el suelo tras el accidente.