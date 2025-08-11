Un accidente de moto deja un herido y un incendio en una zona de vegetación de Santa Marta

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido en la tarde de este lunes, 11 de agosto, tras salirse de la vía con su moto a la altura del kilómetro 3 de la carretera CL-510, a la altura de Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Ha ocurrido sobre las 19:04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas informando de lo ocurrido, así como de que, a consecuencia del accidente, se ha producido un incendio en una zona de vegetación.

Rápidamente se han personado en el lugar efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Salamanca y personal sanitario activado por Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio en Santa Marta a causa del accidente

Además, el 112 ha dado el aviso al centro provincial de Medio Ambiente para atender el incendio.

Imagen del accidente en Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Por el momento, se desconoce el estado del motorista, así como si este ha precisado ser trasladado a un centro hospitalario. Si bien, este ha quedado tirado en el suelo tras el accidente.