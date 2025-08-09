Viaje a la Salamanca subterránea: más de 3.500 personas ya han explorado su lado oculto

El programa turístico 'Salamanca, culta y oculta', impulsado por el Ayuntamiento, continuará durante el mes de agosto con una amplia oferta de visitas guiadas, teatralizadas y actividades patrimoniales. Más de 3.500 personas han participado en las propuestas organizadas durante el mes de julio, según datos municipales.

Entre las actividades más destacadas del fin de semana se encuentran las visitas teatralizadas de la Constelación de Retablos Barrocos. El sábado 9 se celebrará una sesión en la capilla del Cristo de las Batallas, con entrada, y el domingo en la iglesia de la Vera Cruz, de acceso gratuito. Los pases serán a las 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00 horas.

El Museo del Cerro de San Vicente continúa siendo uno de los espacios más visitados del programa. Con entrada libre los viernes, sábados y domingos en horario de mañana y tarde, combina arqueología, visitas guiadas y tecnología para mostrar los orígenes de la ciudad. Las visitas guiadas requieren reserva previa en www.salamancaymas.es.

Además, cada noche se proyecta un videomapping sobre la fachada del museo, de 22:00 a 00:00 horas. La proyección utiliza luz, imagen y sonido para narrar la historia del enclave arqueológico.

El Pozo de Nieve también gana protagonismo en esta edición. Las visitas teatralizadas se celebran los viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 12:00 y 19:00, y los domingos a las 12:00. También se ofrecen visitas guiadas los miércoles y viernes a las 12:00 horas.

El programa de Salamanca Oculta se completa con recorridos como 'Leyendas de la Salamanca Oculta', disponibles los jueves y sábados a las 21:00 horas. También incluye la actividad familiar 'Conviértete en arqueólogo', en el Centro de Interpretación de las Murallas, los jueves y viernes de 11:30 a 13:30 horas.

El Parque Arqueológico del Botánico puede visitarse libremente de martes a sábado, de 10:00 a 19:30 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Los viernes y sábados a las 20:00 horas se ofrecen visitas guiadas y experiencias de realidad virtual.

En el apartado de Salamanca Culta, destaca el recorrido teatralizado 'Carmen Martín Gaite y vecinos'. Esta visita parte de la Plaza de los Bandos hasta el Huerto de Calixto y Melibea, y está programada los viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 12:00 y 20:00, y los domingos a las 12:00.

Las torres de Ieronimus y Scala Coeli también ofrecen visitas nocturnas. En Ieronimus, hay seis pases los viernes y sábados a partir de las 20:30 horas. En Scala Coeli, el acceso es libre de 21:00 a 00:00 horas los viernes y sábados.

La ribera del Tormes acoge el recorrido guiado 'Patrimonio y leyendas del río Tormes' los miércoles y viernes a las 21:00 horas. Esta visita se suma a otras propuestas como el Safari West, un recorrido teatralizado por la Galería Urbana que se celebra todos los domingos de agosto a las 12:00 horas.

Los viernes, el Parque Arqueológico del Botánico acoge además veladas astronómicas, con dos pases cada noche, a las 22:30 y 23:00 horas.

La mayoría de las actividades son gratuitas y pueden reservarse o solicitarse invitaciones a través de la web oficial del programa: www.salamancaymas.es/salamanca-culta-y-oculta.

Concierto de Swing Machine Orchestra este sábado en los Jardines de Santo Domingo

Además, este sábado, la programación musical del ciclo 'Salamanca Plazas y Patios' continúa con el concierto de Swing Machine Orchestra. La actuación tendrá lugar en los Jardines de Santo Domingo, a las 22:30 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El grupo presenta su nuevo espectáculo, Melodías prohibidas", con músicos y bailarines procedentes de Cuba, Honduras, Italia, Argentina y España. La propuesta rinde homenaje a las agrupaciones musicales que, durante las décadas de 1920 a 1940, reinterpretaron temas extranjeros con ritmos como el fandango-swing", el pasodoble-fox-trot" o el bolero-jazz".

Desde la organización destacan que este espectáculo quiere recuperar la época dorada de la música en directo", en un contexto de salones de fiesta, teatros, cabarets y orquestas que animaban la vida nocturna de las ciudades.