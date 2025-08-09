Un turismo atropella a un peatón en Fuentes de Oñoro

Un hombre de 59 años ha resultado herido en la mañana de este sábado tras ser atropellado en Fuentes de Oñoro (Salamanca) por un turismo.

Según han informado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el suceso se ha producido sobre las 13:24 horas, momento en el que se ha recibido una llamada alertando de los hechos.

Ha ocurrido en la Avenida Europa del citado municipio salmantino y el aviso se ha trasladado tanto a la Guardia Civil de Tráfico como al servicio de emergencias del Sacyl.

Por el momento, no ha trascendido si el peatón atropellado por el turismo ha necesitado de traslado a un centro hospitalario.