El Ayuntamiento de Salamanca renueva la mediana del paseo de Carmelitas con la plantación de más de 2.500 arbustos

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado los trabajos de reforma de la mediana del paseo de Carmelitas en su tramo entre la avenida de Villamayor y la calle Wences Moreno.

La actuación consiste en la plantación de 2.590 nuevas unidades "arbustivas, vivaces y bulbosas para que cumplan con una función vegetativa y ornamental", según han explicado desde el Consistorio.

Las especies elegidas son agapanthus, carex, stipa y narcisos y estarán plantadas en una superficie de 320 metros cuadrados. Asimismo, tal y como han avanzado, se está procediendo a la renovación de la red de riego automático para "garantizar el correcto aporte hídrico a las nuevas plantaciones".

Una renovación que está enmarcada en la estrategia del Ayuntamiento de modernizar las zonas ajardinadas de los barrios.

En la misma línea, han recordado que se ha realizado en los últimos años la reforma de la mediana de la avenida Alfonso IX de León, en su tramo entre la Avenida de Federico Anaya y la calle de El Greco.

Asimismo, han mejorado el ajardinamiento de la mediana del puente de Sánchez Fabrés.