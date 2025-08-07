La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes con el primer premio de la Lotería Nacional
Un premio muy repartido por toda España y que ha dejado su generoso pellizco en Salamanca.
El despacho receptor de lotería ubicado en el centro comercial El Tormes, en Santa Marta de Tormes (Salamanca), ha consignado parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 7 de agosto.
El número agraciado ha sido el 18.698, premiado con 300.000 euros al número. El billete ganador ha sido repartido también en otras localidades como Albox, Cuenca, Aínsa, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Cartagena, La Manga del Mar Menor, Tafalla, Villanueva del Ariscal, Mont-Roig del Camp y Jimena de la Frontera.
El segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, ha correspondido al 77.297, y ha sido consignado en diversas localidades.