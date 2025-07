La ex del PP, Chabela de la Torre, cabeza de lista por Salamanca del nuevo partido de Silvia Clemente

Chabela de la Torre vuelve a la primera línea política. Y lo hace como número uno por Salamanca del nuevo partido impulsado por Silvia Clemente: Nueve Castilla y León.

Una nueva formación de ámbito exclusivamente autonómico que busca convertirse en una alternativa sólida frente al abandono político que, según sus fundadoras, sufre la comunidad por parte de los grandes partidos nacionales.

La que fuera vicepresidenta de la Diputación de Salamanca, abandonó la política activa en 2023, tras una etapa marcada por las tensiones internas en el Partido Popular.

En 2022 protagonizó un enfrentamiento directo con Carlos García Carbayo por el liderazgo provincial del partido, que terminó perdiendo por 499 votos.

Entonces, denunció públicamente irregularidades en el proceso, que calificó de “antidemocrático”, y presentó una impugnación de las primarias.

Poco después, retomó su actividad docente en la Universidad de Salamanca y se alejó de los focos.

Ahora, tras varios años de silencio, Chabela dice volver con fuerza. En conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, la salmantina explicó las razones de su regreso.

“He intentado por todos los medios tener un hueco en el que fue mi partido durante muchos años. Pero tuve que aceptar que mi forma de entender la política ya no tenía cabida. Allí no había ese sitio y me fui”, recordaba.

De la Torre asegura que Nueve Castilla y León representa el espacio que llevaba años esperando.

“Yo no tengo necesidad de agarrar un sillón. Lo que quiero es hacer política desde el trabajo, desde la solución de problemas, con la mirada puesta en el ciudadano y no en los intereses de partido”.

Asegura que vuelve “más ilusionada que nunca”, convencida de que “es absolutamente necesaria una voz que defienda lo nuestro sin complejos ni servilismos”.

La nueva formación, según expuso, es el único partido regional nacido en Castilla y León y centrado exclusivamente en los problemas, las necesidades y el futuro de esta tierra.

“No estamos atados a intereses nacionales que nos han ignorado durante demasiado tiempo. Los salmantinos merecemos más que estar siempre a la cola. Merecemos oportunidades, progreso y un futuro digno para nuestros jóvenes”, subrayó.

Nueve Castilla y León, añadió, nace para responder a dos urgencias: la falta de una alternativa real para un electorado huérfano de referentes, y el hartazgo de quienes sienten que Castilla y León es sistemáticamente ignorada frente a otras regiones con más peso político.

“PP y PSOE son primos hermanos y expertos en defraudar. Y Vox, que prometía una alternativa, ha terminado regalando el poder y abandonando a sus votantes”, criticó.

Durante su intervención, Chabela de la Torre invitó a los salmantinos a conocer el proyecto, a leer su ideario y a hacerles llegar sus propuestas.

“Esto no va de dividir, va de construir. Y queremos hacerlo con todos los que sueñan con una Castilla y León mejor”.