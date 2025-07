Vázquez apela a la Fiscalía por el repunte de agresiones a sanitarios y denuncia la falta de médicos en verano

El consejero de Sanidad lamenta que el Gobierno central no haya facilitado más profesionales para reforzar la atención durante el periodo estival y reclama a la Fiscalía que intervenga frente a la escalada de incidentes contra trabajadores del sistema sanitario

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha mostrado este lunes su preocupación por la “escalada alarmante” de agresiones a profesionales sanitarios en la Comunidad, que crecieron más de un 30% en 2024, y ha apelado a la Fiscalía para que implemente “medidas coercitivas” que contribuyan a frenar esta “lacra”.

Desde las obras del futuro centro de salud del barrio salmantino de Prosperidad, el consejero ha explicado que Castilla y León registró el pasado año 1.062 agresiones a profesionales del Sacyl, en un total de 914 incidentes, siendo los meses de mayo y septiembre los más conflictivos.

De esas agresiones, 501 ocurrieron en Atención Primaria, con 226 en centros rurales y 275 en urbanos, y otras 550 en hospitales. En Salamanca se contabilizaron 99 casos.

En ese sentido, Vázquez ha subrayado que “la colaboración con la Fiscalía Superior y con las provinciales puede ser clave para implementar medidas más firmes”.

Según indicó, desde el Ministerio Público se ha ofrecido ya colaboración para informar a los profesionales y “para poner en marcha medidas de apartamiento en zonas rurales, donde la situación es especialmente compleja, pero donde debe garantizarse la atención con seguridad”.

“Estamos hablando de una lacra creciente que ya no se resuelve con campañas de concienciación”

Además, puso en valor la implicación de los representantes de los trabajadores en este asunto y ha insistido en que la Junta seguirá trabajando para asegurar que cualquier agresión se trate como un asunto grave y con consecuencias.

Críticas al Ministerio por la falta de médicos en verano

Por otro lado, el consejero ha lamentado que el Ministerio de Sanidad “no haya cumplido con su compromiso de facilitar más especialistas” a las comunidades autónomas para poder cubrir las necesidades del verano.

“La situación, como siempre, la estamos salvando con reorganización interna, porque no hay médicos disponibles en bolsa, pero no porque falten medios, sino porque el Gobierno no ha puesto a disposición los profesionales prometidos”, ha recalcado.

Según Vázquez, esta situación se repite año tras año y afecta especialmente a las zonas rurales, donde el incremento de población durante las vacaciones agrava los problemas estructurales.

“Nuestra responsabilidad es garantizar la asistencia, pero la del Ministerio es asegurar que podamos contratar personal, y eso no lo han hecho”, ha denunciado.

Finalmente, se ha referido al proyecto de ley de medidas extraordinarias para cubrir plazas de difícil cobertura, actualmente en periodo de alegaciones, y ha mostrado su esperanza en que “las Cortes lo aprueben cuanto antes”.

“Está en tramitación, no depende ya del Ejecutivo, pero se ha planteado con la intención clara de dotar de recursos a donde más se necesitan”, ha concluido.