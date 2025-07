Araceli Mangas: "Con Franco sabíamos que cuando muriera acababa todo, aquí no. Sánchez se ha apoderado del Estado"

Araceli Mangas se ha convertido en una de las mujeres referentes del panorama nacional, y también internacional. Se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1975 y su trayectoria profesional le ha convertido en una de las grandes voces de la política internacional.

Es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca y, posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid. Además de, entre muchos otros logros, ha conseguido una Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991 y fue elegida Mujer Europea del Año en 1992 en España.

Empezó en Derecho casi por casualidad. "Viviendo en Salamanca, me dijeron que tenía que estudiar una carrera que hubiera aquí. Me gustaban mucho las letras, pero empecé y me encantaron tanto las clases que me di cuenta de que tenía más valor añadido para mí y que quizá Literatura e Historia podría ser un acompañamiento y, en todo caso, hacerla por mi cuenta", recuerda en una entrevista con EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Una motivación añadida gracias a los "buenos profesores" que se encontró en su carrera universitaria. Durante estos años, Araceli vivió en las aulas el final del franquismo, que hizo que la universidad estuviera "revuelta". Momentos históricos que les permitieron aprender.

Mangas siempre se ha enfocado en la parte internacional y, explica, que la decisión no estuvo precisamente motivada por el profesor con el que se encontró en la universidad. Por su cuenta, se labró el camino haciendo cursos y salidas al extranjero durante los veranos y realizó la tesina sobre la supranacionalidad y la fuerza jurídica en las comunidades europeas.

"Ha habido muchos cambios en el mundo. Hemos ido aprendiendo nuevas situaciones. El plan de estudios de aquella época era antiguo pero racional, bueno y con una formación muy completa. Las reformas que se hicieron a finales de los 90, con las exigencias de Bolonia, han empeorado. Hay muchos juristas que tienen hoy en día una formación débil porque se han aligerado programas y tiempos de estudio", explica.

Mangas es insaciable. Es aprendizaje continuo y ganas constantes de entender lo que sucede en el panorama nacional e internacional. Por ello, no es de extrañar que en 2024 fuera nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, lugar en el que empezó todo.

"Es el reconocimiento más importante, lo más extraordinario que te puede pasar. Salamanca siempre ha sido muy generosa conmigo", asegura.

Araceli Mangas se convirtió en catedrática con 32 años, lo que le ha hecho ser una referente para muchas mujeres que han querido seguir sus pasos. Ella también tuvo una: Gloria Begué Cantón, catedrática, jurista, senadora y magistrada del Tribunal Constitucional.

Pese a que considera que sí ha habido algunos momentos de "discriminación" durante su andadura profesional, sostiene que las mujeres sí que tenían "posibilidades si hacían méritos".

En este sentido, reconoce que le tocó una "buena época de transición" donde a las mujeres "no se les podía parar, apartar del camino". Asegura que hoy en día hay muchas referentes en todos los ámbitos lo que refleja que "no hay techos de cristal y la clave es trabajar".

"Corrupción generalizada"

La situación del Gobierno de España no parece mejorar. Los presuntos casos de corrupción que están siendo investigados del exministro de Fomento José Luis Ábalos, sumado a la reciente detención de Santos Cerdán están provocando discrepancias entre los propios militantes del PSOE.

Algunos políticos, denominados "voces críticas", han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras otros manifiestan públicamente su apoyo y le piden que continúe al frente hasta finalizar la legislatura.

Lo cierto es que, todos los posibles casos de corrupción que le envuelven, sumado al malestar generalizado de la ciudadanía y a la reciente huelga de jueces y fiscales contra la reforma de Bolaños está causando turbulencias en el país con la eterna incógnita de si habrá o no elecciones anticipadas, pese a las continuas negativas de Sánchez y su convicción de agotar la legislatura.

Mangas, una voz autorizada que ha vivido a lo largo de estos años gobiernos de distintos colores y una dictadura, muestra su sorpresa ante "la recta de corrupción generalizada en la que ha entrado el PSOE". Una situación que tilda de "mentiras, de seguir como sea, estando en el poder para seguir extrayendo recursos públicos en favor de sus familiares, amigos".

Lamenta que en los nuevos libros que escriben la historia de España ya no se habla de "democracias" sino de "autocracias y bandas criminales organizadas en los gobiernos".

Lo que provoca un "deterioro brutal" y considera que el perdón de Sánchez tras estos acontecimientos de corrupción "no sirve". Añade la catedrática que "cuando has hecho las cosas mal, tienes que dimitir. No somos niños".

En relación a la situación de los jueces y fiscales muestra su preocupación y afirma que lo que el país vive es un "apoderamiento del Estado por un grupo de personas para su provecho y el de su familia".

"Con Franco por lo menos sabíamos que cuando se muriera acababa todo, aquí no"

Y se muestra muy tajante: "Con la dictadura de Franco por lo menos sabíamos que cuando se muriera acababa todo, aquí no, es un apoderamiento eterno y no van a abandonar el poder. Hay corrupción económica y también institucional, es lo más grave que ha sucedido".

Huelga de jueces y fiscales

Los jueces y fiscales están en pie de guerra tras conocer las reformas promovidas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Modificaciones que afectan a la carrera judicial y fiscal y sobre el estatuto del ministerio fiscal. Los profesionales alegan que estas reformas atribuyen "más poder al fiscal general del Estado, elegido por el Ejecutivo, sin reforzar su independencia y crea un centro de formación de opositores dependiente del propio Gobierno".

Una situación que se ve con preocupación por la posibilidad de perder la independencia judicial. Una reforma que Mangas tilda de "muy preocupante" y que es una "evidencia de la degeneración jurídica e institucional que ha vivido España en los últimos diez años, adulterando por completo la Constitución".

Otro de los asuntos en los que ha ahondado durante la entrevista es la Ley de Amnistía. Hace escasas semanas, el Tribunal Constitucional la aprobaba por seis votos a cuatro alegando que es "constitucionalmente admisible cuando responde a una coyuntura extraordinaria".

Una decisión que ha provocado discrepancias entre los magistrados dado que consideran que supone una ruptura del pacto constitucional de 1978. Mangas advierte que en la Constitución se establece la "inviolabilidad de la soberanía española", lo que provoca una "honda preocupación".

"Están dispuestos, como en una dictadura, a mantenerse. Ahora las dictaduras modernas no hacen falta que torturen, maten, dejen a la gente en cunetas como Franco sino que es una muerte civil de cantidad de ciudadanos y de empresas", subraya.

La catedrática y experta en derecho internacional asegura que "ya se han apoderado de la economía, instituciones y ahora quedan los jueces ordinarios". Y que ahora tratan de "controlarlo" para "tener el control completo".

Pese a las continuas reivindicaciones y amenazas de huelga si el Gobierno no cede en la reforma, Mangas no se muestra optimista: "No van a ceder, tenemos tiranía para tiempo".

"Es una lástima. El PSOE es necesario para la estabilidad de España, era respetuoso y no un partido que le niega, como los franquistas, la posibilidad a otros de acceder al poder", matiza.

Sánchez, sin oposición

En mitad de estos tiempos convulsos en el PSOE, Mangas lamenta que la oposición tampoco esté jugando bien sus cartas en una situación que le podría dar una clara victoria en las urnas al Partido Popular y que permitiría la salida de Sánchez de La Moncloa.

Explica que la tendencia que se está visualizando en el panorama nacional es que los jóvenes cada vez más apuestan por "la extrema derecha, por Vox, porque no tienen otro partido que les dé ilusión".

Ellos "necesitan oportunidades" y que les digan "lo que van a hacer con la vivienda", entre otros muchos temas que les preocupan. Sobre todo a quienes están en el rango de los 20 a 35 años.

"Feijóo no ha estado a la altura. Condena a los españoles a seguir bajo el poder absoluto de una persona que decide por todos"

Por todo ello, echa de menos una "crítica y parar esta situación con una alternativa". Considera que Feijóo no ha estado "a la altura de las circunstancias" y que eso ha generado aún más "desesperación" porque "condena a los españoles a seguir bajo un poder absoluto, bajo una persona que decide por todos".

Un deterioro "brutal" que utiliza la fuente de la Constitución, sirviéndose de "todos los elementos de la democracia para corromperla por completo" y lograr así que "una banda criminal se aferre en una zona urbana".