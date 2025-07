“Nunca imaginé estar al otro lado”: el padre de Peñaranda que hacía festivales solidarios y hoy lucha por su propio hijo

Antes de que el destino le pusiera a prueba, Álvaro Terrero ya era un ejemplo de entrega.

Durante años trabajó como voluntario en causas solidarias, ayudando a niños y niñas con enfermedades raras sin que ninguna afectara a su entorno más cercano.

Lo hacía por puro compromiso. Nunca imaginó que, tras la pandemia, su hijo Hugo, entonces con 12 años, sería diagnosticado con una de esas dolencias poco comunes que tantas veces había combatido desde el anonimato.

A Hugo le detectaron hipercalcemia asintomática a través de una analítica rutinaria. Esta enfermedad, ligada al metabolismo del calcio, altera la función renal y puede presentar síntomas muy variados.

En su caso, la incertidumbre inicial obligó a interrumpir su mayor pasión: el deporte. Dejó de jugar al fútbol y pasó más de un año sin poder practicar ejercicio, entre otras muchas restricciones.

A pesar del golpe, Álvaro no frenó su compromiso, aunque ahora lo vive desde un lugar mucho más personal.

El motor de Álvaro

Pese al golpe que supuso el diagnóstico de su hijo, Álvaro no se vino abajo. Todo lo contrario. Encontró en su propia experiencia una razón aún más poderosa para seguir adelante. Ya no organizaba eventos solo por solidaridad, sino también por necesidad, por convicción, por amor.

Lejos de encerrarse en el duelo, transformó la preocupación en acción. Ha acompañado a otras familias, ha puesto voz a lo invisible y ha hecho del festival no solo un altavoz, sino un refugio compartido. “Cuando entiendes el miedo desde dentro, también entiendes mejor el valor de estar acompañado”, dice.

“Ahora que estoy al otro lado, valoro lo que hacía antes más que nunca”, reconoce Álvaro, que no ha dejado de volcarse en ayudar a otras familias, incluso en mitad de su propio proceso. “Siempre me sentí parte de esto, pero ahora lo siento en carne viva”.

Álex Clavero: “Este hombre me ha hecho mejor persona”

El humorista Álex Clavero lleva tiempo implicado en el festival solidario de Peñaranda, pero la historia de Álvaro y Hugo le ha tocado de lleno.

“Al principio me llamaba cada año para actuar por causas benéficas. Yo le decía que sí, claro, pero luego pensaba: Este hombre no para. Y encima lo hacía sin que le tocara de cerca”, cuenta Clavero.

Cuando el destino quiso que esa implicación se volviera personal, Clavero no lo dudó: “Me lié la manta a la cabeza con él para organizar este festival a lo grande. Si lo hicimos por otros, ¿cómo no hacerlo ahora por su hijo?”. El cómico confiesa que, en más de una ocasión, se ha sentido conmovido por la entrega de Álvaro: “Me ayudó a ser mejor persona. Su actitud me desarma”.

Un día entero para celebrar la vida

El próximo 2 de agosto, Peñaranda de Bracamonte no solo celebrará un festival: celebrará la empatía, el compromiso y la esperanza.

El Airadilos Fest, llenará el parque de La Huerta de música, humor y actividades pensadas para toda la familia, con un único objetivo: apoyar a quienes conviven con enfermedades raras.

Desde por la mañana, el parque se transformará en un gran espacio lúdico con hinchables, mini disco, talleres, tren turístico y juegos para los más pequeños, además de puntos informativos de AERSCYL para dar visibilidad a las realidades que afrontan los pacientes y sus familias.

Sobre las 13:00 horas, el vermut animado por la Electrocharanga Motociclones marcará el ritmo en los bares colaboradores y, ya a mediodía, la Plaza de la Constitución acogerá una paella popular con actividades y sorpresas para todos los públicos.

El gran plato fuerte llegará por la tarde. A partir de las 20:00 horas, el escenario del parque La Huerta recibirá a los monologuistas Álex Clavero, JJ Vaquero y Quique Matilla, seguidos por los conciertos de Jim Brothers y La Regadera.

La noche se alargará con la sesión de los DJs Juanjo García y Raquel Piqueras, de Rock FM.

El Airadilos Fest es mucho más que un evento: es una jornada para sensibilizar, recaudar fondos para la investigación, ayudar a cubrir tratamientos y, sobre todo, hacer piña con quienes más lo necesitan.

Para sumarse a esta jornada solidaria, el festival ofrece varias modalidades de entrada según el tramo horario y las actividades elegidas: desde la paella popular del mediodía hasta el acceso completo al festival con conciertos y monólogos por la noche, tanto para público infantil como adulto. Puedes consultar todas las opciones y comprar tu entrada aquí.

Y si no puedes asistir, pero quieres colaborar con la causa, también puedes hacerlo con donaciones solidarias para apoyar la investigación y mejorar la vida de quienes conviven con enfermedades raras. Puedes hacer tu donación aquí.

Todo lo recaudado irá destinado a AERSCYL, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, que sigue luchando por mejorar la vida de pacientes como Hugo.