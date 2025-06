La 'moto' de Salamanca que no logró pasar la ITV, pero sí TikTok

No todos los días se ve una moto siendo remolcada como si viniera de ganar el Dakar, pero mucho menos si la moto en cuestión, es de juguete.

Eso es lo que ha pasado en Salamanca, donde un vídeo se ha hecho viral tras mostrar cómo una pequeña motocicleta infantil, anclada con cinchas a un remolque, recorría la ciudad como si de una avería seria se tratase.

El contraste entre la seriedad del transporte y lo diminuto del vehículo no tardó en llamar la atención de quienes presenciaron la escena, móviles en mano.

El vídeo ha comenzado a circular en TikTok, despertando el humor de los salmantinos y de usuarios de toda España.

Aunque se desconoce el motivo exacto del ‘rescate’, lo que sí está claro es que la imagen no deja indiferente a nadie. No es habitual ver una moto infantil, como las que se venden en jugueterías, atada con cinchas como si fuera una Harley-Davidson, y menos aún remolcada con tanto esmero.

El vídeo no dura más que unos segundos, no hay música de fondo, ni efectos, ni necesidad de contexto: solo un remolque, una moto de juguete y una capital del Tormes que no esperaba protagonizar un viral tan surrealista.