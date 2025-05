‘Salamanca Finde’ reunirá este año a más de 2.000 antiguos alumnos para revivir su ciudad y su universidad

Salamanca tiene algo que no se olvida. Y si no, que se lo digan a los más de 2.000 antiguos alumnos que volverán este año a reencontrarse con su ciudad, sus compañeros y una universidad que no caduca con el paso del tiempo.

El programa ‘Salamanca Finde’, impulsado por la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento a través de Alumni-USAL, encara su quinta edición con cuatro fines de semana repartidos entre la primavera y el otoño.

Citas que mezclan emoción, turismo y la memoria, y que, según subrayaron este martes sus organizadores, atraen cada año a participantes llegados de más de diez países.

La primera convocatoria ya se celebró el 4 y 5 de mayo con las promociones más recientes (5, 10 y 15 años desde la graduación). Le seguirá el turno de los más veteranos, los días 6 y 7 de junio, cuando volverán quienes cumplen 45, 50, 55 y hasta 60 años desde que pasaron por las aulas de la USAL.

En octubre y noviembre llegará el resto: promociones con 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad, en un calendario que también incluye aniversarios especiales como el de la Facultad de Farmacia (50 años), el del Coro de la USAL (75 años) o la creación de nuevos “clubes” por titulación, como el de Medicina.

La vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, destacó que “este programa permite revivir el espíritu universitario, reforzar los lazos con quienes pasaron por nuestras aulas y mantener vivo el orgullo de pertenencia”. A su juicio, ‘Salamanca Finde’ además de un reencuentro, es una manera de hacer ciudad y proyectar identidad universitaria más allá del campus.

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández, junto a la vicerrectora Marta Gutiérrez, y el vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni–USAL, Román Álvarez Luis Cotobal

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández, puso cifras sobre la mesa: más de 2.000 personas vuelven cada año gracias a este formato. “Son antiguos alumnos que redescubren la ciudad y se reencuentran con su gente.

Salamanca siempre los espera con los brazos abiertos”, afirmó. Y recordó que el impacto no es solo emocional, sino también turístico y económico, al tratarse en su mayoría de visitantes de fuera.

De hecho, el 79 % de quienes participan vienen de fuera de Salamanca, y un 11 % lo hacen desde países como Alemania, Estados Unidos, Argentina, Portugal o Colombia. Por eso, insistió Fernández, este proyecto también “refuerza la marca Salamanca como destino preferente del turismo idiomático, de interior y de reencuentro”.

Desde Alumni–USAL, el vicepresidente de la Junta Directiva, Román Álvarez, añadió que cada encuentro se organiza a medida. “Cada promoción vive Salamanca de una forma distinta. No es lo mismo volver con 30 que con 70 años. Por eso diseñamos cada programa con tres pilares: cultura, ocio y gastronomía”, explicó.