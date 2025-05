Pedir cita con la Guardia Civil ya es posible en Salamanca: adiós a las esperas para trámites no urgentes

La provincia de Salamanca da un nuevo paso en la digitalización de los servicios públicos.

A partir del próximo 19 de mayo, todos los puestos de la Guardia Civil de la provincia contarán con el sistema de cita previa, que permitirá a la ciudadanía realizar trámites no urgentes de forma más ágil, sin esperas y con mayor eficiencia.

La medida, enmarcada en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, fue presentada este miércoles en la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, en una comparecencia en la que intervinieron la subdelegada del Gobierno, Rosa María López, el teniente coronel jefe, Arturo Marcos Sánchez, y el comandante jefe de operaciones, Juan Antonio Álamo Montes

Una cita para cada necesidad

La cita previa está pensada para facilitar trámites no urgentes, como interposición de denuncias administrativas o penales que no requieran inmediatez, gestión de documentos perdidos, certificados o cualquier otra gestión habitual en un puesto de la Guardia Civil. No incluye, eso sí, la atención en materia de armas y explosivos, que continúa con su propio sistema independiente.

Tampoco se recomienda posponer una denuncia mediante cita previa si se trata de casos graves o urgentes. Tal como se detalló en la presentación, se deberá acudir sin demora si se está ante situaciones como violencia de género, delitos con violencia o intimidación, robos con fractura en domicilios, desapariciones, hechos flagrantes o si el autor del delito puede ser reconocido.

“Queremos que este sistema sea una herramienta útil para el ciudadano, no una barrera”, detallaba el teniente coronel jefe. Y es que, aunque se impulse el uso de la cita previa como vía preferente, las denuncias y trámites urgentes seguirán atendiéndose en el momento.

Acceso fácil y seguro

Desde el 19 de mayo, la cita podrá solicitarse a través de la web de la Guardia Civil en el apartado de atención al ciudadano -denuncias-, mediante un código QR, directamente por teléfono o en el propio puesto.

Además, se podrá usar para trámites administrativos como la comunicación de salida al extranjero de menores, certificado de pérdida de documentos, daños materiales, etc.

La herramienta ha sido ya testada en una fase piloto en el puesto principal de Santa Marta de Tormes desde julio de 2022, con buenos resultados.

Según los datos compartidos, el 83% de los usuarios valora positivamente la aplicación, y más del 78% considera que los horarios ofrecidos se ajustan a sus necesidades.

Más eficiencia y menos esperas

Desde la Guardia Civil se destaca que este avance además de buscar la comodidad del ciudadano, también la mejora de la organización interna. La gestión del personal será más eficiente, se evitarán esperas innecesarias y se podrá prestar un servicio más ordenado y moderno.

“No es un deber, es un derecho”, insisten. El ciudadano siempre podrá presentar una denuncia, pero ahora también podrá decidir cuándo hacerlo, con mayor comodidad y sin colas.