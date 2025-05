Arranca el juicio del Peace City World: el organizador, acusado de falsedad y estafa, niega haber afirmado que era licenciado

El ambicioso proyecto Peace City World aterrizó en Salamanca envuelto en promesas. Promesas de una ciudad transformada, de una capital mundial de la paz y la economía digital, con inversiones millonarias, innovaciones tecnológicas y proyección internacional.

Se presentó como una oportunidad histórica, una palanca de futuro. Pero aquel gran titular allá por el 2022 no pasó de ser una ilusión.

Hoy, ese mismo proyecto ha regresado al primer plano, pero con un decorado muy distinto: los bancos de la Audiencia Provincial de Salamanca. Allí se celebró el juicio contra José Fuentes, el asesor municipal que durante más de tres años representó ese proyecto desde una posición clave dentro del Ayuntamiento.

J. M. García EFE Salamanca Salamanca quiere ser Dubái: 4.400 millones de euros de Emiratos Árabes para cambiar la ciudad

La acusación: haber accedido a ese cargo con documentación académica falsificada.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión

El Ministerio Fiscal sostiene que José Fuentes mintió sobre su titulación en Económicas para ocupar un puesto público de confianza en el Ayuntamiento. Le acusa de dos delitos: falsedad documental y estafa. Y por ambos pide una condena de cuatro años de cárcel, además de una indemnización de más de 135.000 euros por el salario percibido durante su etapa como asesor.

Pero no está solo el fiscal. Tres instituciones actúan también como acusación particular: el propio Ayuntamiento de Salamanca, la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica y la Universidad de Salamanca. Su petición de pena es aún más dura: cinco años y medio de prisión.

Un acusado que niega los hechos y carga al alcalde

En la vista celebrada este miércoles, José Fuentes negó de forma tajante haber afirmado que era licenciado. Aseguró que en ningún momento presentó un título falso, y defendió que su labor en el Ayuntamiento sí tuvo efectos positivos, contrariamente a lo que se ha dicho.

En un momento clave de su intervención, el acusado cargó directamente contra el alcalde, Carlos García Carbayo, al que acusó de faltar a la verdad.

“El proyecto no fue un fracaso”, vino a decir Fuentes, subrayando que hubo contactos, gestiones e intentos de inversión que, según él, no fueron valorados con justicia.

La versión de los testigos

Entre los testigos llamados a declarar, uno de los más esperados era Ricardo Rivero, exrector de la Universidad de Salamanca. Rivero confirmó que Fuentes no figura como licenciado en Económicas, aunque no pudo concretar cuántos créditos le restaban para completar los estudios. Un detalle relevante, pero que no despeja del todo el grado de falsedad o mala fe en la documentación presentada.

También intervino el exconcejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez, quien firmó el contrato de Fuentes. Su testimonio fue más técnico: explicó que su firma era un paso más dentro del procedimiento administrativo habitual y que no revisó el fondo de los documentos entregados.

Declaración final del alcalde

El juicio vivió uno de sus momentos más relevantes con la comparecencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Llamado como testigo, explicó que el proceso de contratación de José Fuentes requería titulación universitaria, algo que el entonces candidato presentó como cumplido.

El regidor admitió que no conocía personalmente los documentos, porque su revisión corresponde al personal administrativo.

Sin embargo, sí dejó una frase que ha marcado la sesión: “El proyecto dejó cero inversiones”. Fue su manera de resumir los efectos del paso de Fuentes por el Ayuntamiento, restando cualquier mérito a sus años de gestión como asesor del fallido Peace City World.

A la espera del veredicto

Ahora es el tribunal quien tiene la última palabra. Le toca decidir si José Fuentes engañó, si manipuló los papeles que le abrieron la puerta del Ayuntamiento y si aquel sueño de transformar Salamanca en una nueva Dubái no fue más que humo.