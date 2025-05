El Ayuntamiento de Salamanca inicia este lunes la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares municipales

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará a partir de este lunes la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares de titularidad municipal, en los que predomine la abundancia de maleza, para mantener cada parcela en las adecuadas condiciones de salubridad, evitando la propagación de incendios y la proliferación de plagas de animales.

Los trabajos comenzarán en los barrios Blanco y Vistahermosa y continuarán a finales de semana en Prosperidad y Chamberí. Hasta septiembre, se limpiarán los solares municipales de toda la ciudad, dando prioridad a las zonas más próximas a los núcleos de población, residencias de mayores, colegios, guarderías o parques infantiles y con mayor riesgo de incendio o plagas.

No obstante, el plan de ejecución puede verse sometido a cambios en función de las necesidades que vayan surgiendo en las distintas zonas.

La limpieza de los solares se realiza mediante maquinaria pesada, utilizando una pala cargadora para realizar la limpieza, desbroce y perfilado de los solares municipales y un camión dumper para el transporte de los residuos sobrantes a vertedero autorizado; o mediante maquinaria de mano y camioneta, en el caso de solares de pequeñas dimensiones o de difícil acceso.

Pese a que se revisarán todos los solares municipales y se limpiarán aquellos que estén en malas condiciones, los ciudadanos que quieran solicitar al Ayuntamiento la limpieza de una parcela municipal pueden ponerse en contacto a través del Servicio de Atención Ciudadana Salamanca 010.

Las peticiones pueden comunicarse a través de una llamada telefónica al 010, al correo electrónico salamanca010@salamanca010.es o de la aplicación para dispositivos móviles, que se puede descargar de forma gratuita en iOs y Android, bajo la denominación ‘Salamanca 010’.

Al mismo tiempo, el servicio municipal de Urbanismo sigue llevando a cabo los requerimientos para que los propietarios de solares privados acometan la limpieza de sus respectivas parcelas.

Concierto en el Liceo

El Teatro Liceo acogerá mañana un concierto de Joaquín Riquelme (viola) y Enrique Bagaría (piano), dentro del XIII Ciclo de Música de Cámara y Solistas, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Interpretarán obras de Robert Schumann, Johannes Brahms, George Enescu y Paul Hindemith. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Enrique Bagaría, tras estudiar en Barcelona, París, Madrid y Munich, ha recibido numerosos galardones en concursos pianísticos. Su presencia es habitual en los principales escenarios y festivales como el Palau de la Música y L’Auditori de Barcelona, Auditorio Nacional y Teatro de la Zarzuela de Madrid.

En el ámbito internacional destacan sus actuaciones en salas como la Philharmonia de San Petersburgo, Filarmónica Nacional de Kiev, Teatre dal Verme de Milán, Sala Alfred Cortot de París o National Center for the Performing Arts de Beijing y en ciudades como New York, Chicago, Bruselas y Múnich.

Ha colaborado con prestigiosas orquestas internacionales y con la mayoría de orquestas españolas.

Joaquín Riquelme es desde 2010 miembro titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la que ha realizado conciertos en las mejores salas y festivales del mundo. Ha actuado como solista con diversas orquestas como la Baden‐Baden Philarmonie o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Muy activo en música de cámara, colabora habitualmente con músicos de la talla de Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto, Christian Zacharias, Jörg Widmann o Hartmut Rohde, y con varios grupos de la propia Berliner Philharmoniker, como el cuarteto de violas Violentango, Ensemble Berlin, Philharmonische Oktett, y otros como el prestigioso Cuarteto Mandelring, etcétera.

Puerta de Zamora

La fuente de la Puerta de Zamora se ilumina mañana, 5 de mayo, de color azul con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, una afección que consiste en un aumento de la presión en las arterias de los pulmones, por lo que el corazón debe hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre.

Cabe recordar que esta iniciativa, al igual que otras similares, se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca a la hora de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y de la calidad de vida.