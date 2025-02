Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo: “Miróbriga es la ciudad del toro y del teatro”

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo es una de las fiestas taurinas más antiguas y vibrantes de España. Cada año, durante cinco días de viernes a martes, la histórica ciudad amurallada se transforma en un escenario de pasión, tradición y bravura, donde el toro es el gran protagonista de la ciudad, junto al teatro, con Fernando Arrabal y la Feria de Teatro de Castilla y León, y toda la cantidad de museos.

El alcalde, Marcos Iglesias, explica a El Español de Castilla y Leon los entresijos de la fiesta, así como algunos pormenores de la vida municipal, haciendo hincapié en proyectos, tanto industriales, turísticos o culturales. Y deja claro que "Ciudad Rodrigo es la ciudad del toro y del teatro", a la que considera "capital de la Raya".

Durante cinco días, las calles resuenan con el estruendo de encierros, capeas y desencierros, mientras el espíritu festivo envuelve a mirobrigenses y visitantes. La Plaza Mayor se convierte en un coso taurino improvisado, donde la emoción y el riesgo laten al compás del jolgorio. Entre disfraces, música y tertulias, el Carnaval del Toro es un estallido de color y sentimiento, un legado ancestral que une el amor por la fiesta con la solemnidad de la tauromaquia.

Pregunta: Alcalde, quinto Carnaval en la defensa del toro bravo y el sector.

Respuesta: El antitaurino no tiene prácticamente cabida en Ciudad Rodrigo, porque aquí, desde pequeños, nos inculcan un sentimiento especial con la fiesta de los toros. Y amamos al toro y respetamos también al toro en su concepción originaria, que es precisamente la dehesa charra, en gran parte por las ganaderías que están en nuestro entorno. Y luego la lidia, que es patrimonio cultural de nuestra nación, España.

P: Vivimos tiempos complicados para la tauromaquia.

R: Seguramente falta el apoyo a la tauromaquia por parte de alguna institución. Especialmente por parte del Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, que no está siendo muy prolijo en el apoyo a la tauromaquia. Y eso, lo que hace, es que nosotros, por ejemplo, queremos seguir apoyando a la tauromaquia con iniciativas este año, como la implementación de unos premios específicos del Carnaval del Toro, que es también una de las grandes novedades en esta edición. Ese colofón después del Carnaval donde premiaremos a las mejores promesas, a la mejor faena, a alguien que haya destacado durante el Carnaval del toro. Y también una dimensión provincial, como el premio Salamanca Taurina, haciendo referencia a quienes desde la provincia también tienen ese compromiso especial con la tauromaquia.

P: Le pregunto porque Ciudad Rodrigo es patrimonio, es turismo, muchas cosas, pero Ciudad Rodrigo es toro, toda la vida.

R: Ciudad Rodrigo es toro en el sentido de que estos días de Carnaval, en el amplio sentido de la palabra, pero también durante todo el año, se posiciona como la capital taurina del mundo. Es el Carnaval más taurino del mundo que se conoce, y, además, con una antigüedad que viene desde el siglo XV al menos. Y en estos días de enero, febrero y marzo, el mundo de la tauromaquia habla, se centra y mira a Ciudad Rodrigo.

P: Alcalde, el Carnaval del Toro empieza con Rubén Amón, el pregonero oficial.



R: Rubén Amón es un gran defensor de la tauromaquia, es una persona que está totalmente entregada y pegada a los valores intrínsecos de la tauromaquia, y, además, es una de las personalidades a nivel del periodismo que ahora está más en boga. Y desde los medios donde tiene la oportunidad de hacerlo, de tirada nacional, hace una defensa de lo que representa la tauromaquia, que son los valores que también tenemos desde Ciudad Rodrigo. Él lo ha manifestado en estos días pasados, y cuando he tenido la oportunidad de hablar con él, apunta que está honrado de venir a Ciudad Rodrigo, fundamentalmente porque nuestra ciudad tiene un todo ligado al toro, pero tiene oportunidades con el Bolsín Taurino, tiene reconocimiento de las figuras del toreo, y tiene el ambiente festivo sano, ligado a una fiesta de mucha tradición.

P: Luego siguen los festejos taurinos serios y todo lo que ellos conllevan.

R: Los festejos taurinos, desde que en el año 2019 tuvimos la responsabilidad del gobierno, hemos querido darle un énfasis de calidad. Hacía muchas décadas que quizás no venían las figuras del toreo, y en esta ocasión, desde el año 2020, podemos decir que las figuras del toreo quieren ellos venir a nuestra plaza, por el carácter tradicional de la misma, pero también porque se sienten a gusto y cómodos. Y porque desde Ciudad Rodrigo hemos hecho que sea un buen comienzo de la temporada, porque no podemos olvidar que es la primera vez que se hace un festejo, y es la primera fiesta taurina del año.

P: No podemos olvidar tampoco su labor en el Ayuntamiento. ¿Cómo marcha la gestión en el segundo año de legislatura?

R: La gestión está marcada por grandes retos. Nos preocupamos de los pequeños detalles, pero también de los grandes proyectos. En este momento, ya a punto de darle a la tecla y desenvolver de forma definitiva el polígono Terralba, que será ya la creación de suelo industrial en la ciudad.

P: Al final, ya dispondrá de suelo industrial en la ciudad, uno de sus máximos deseos.

R: Si, finalmente dispondremos de suelo industrial en la ciudad. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a ampliar el polígono Las Viñas, una referencia importante en el oeste de Castilla y León a nivel industrial. Tenemos el ambicioso y gran proyecto del Centro de Innovación Social en el antiguo Centro de Salud. Será una revolución a nivel de esa energía que necesitamos como emprendedores, con estudiantes y con la colaboración de todas las instituciones, pero especialmente de la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia. También pondremos en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística, con la creación de un nuevo museo, el Palacio Casa Marquesa de Castilla, que va a ser todo un hito.

P: Se comenta que Ciudad Rodrigo tiene una buena calidad de vida.

R: Ciudad Rodrigo tiene una excelente calidad de vida, para que quien viva en nuestra ciudad tenga los mejores servicios públicos, donde no tenga que ir a ningún lado para realizar una afición y, sobre todo, un lugar donde haya oportunidades. Estamos muy centrados en el Ciudad Rodrigo de las oportunidades con esa creación de suelo industrial y, sobre todo, con esa fijación de población que es nuestra expectativa. Sabemos que nuestra zona sufre la despoblación, no obstante, el año 2023 que, valorado en el 2024, ha sido el único en 15 años que hemos aumentado población. Por lo tanto, lo mismo es un dato puntual, pero nos sirve como instante. Tenemos mucha esperanza para seguir trabajando en que esos problemas demográficos se intenten remediar, en la medida de nuestras posibilidades, con todas estas iniciativas industriales, turísticas y de desarrollo que tenemos para la zona.

P: Alcalde, vaya comienzo que tuvieron del 125 aniversario del Teatro Nuevo ‘Fernando Arrabal’, con la presencia del literato.

R: No solo fue un comienzo apoteósico con la presencia de Fernando Arrabal, sino que en estos días me he desplazado a Valladolid, para mantener una reunion con la Junta de Castilla y León. Creo que todos los agentes que podemos estar implicados en el proyecto que desveló el propio Arrabal, de traer su colección privada a Ciudad Rodrigo, lo hacemos en buena sintonía. Hace que todos estemos alineados en la misma hoja de ruta, para lograr que toda su obra literaria, pero también a otros niveles, porque él es un gran coleccionista de arte incluso, pueda venir a Miróbriga. Y, de esta forma, hacer el Museo Fernando Arrabal. La gran noticia es que las gestiones van bien y estamos todos impulsando este proyecto. Nos vamos a desplazar, bien técnicos de la Junta de Castilla y León o bien parte del Ayuntamiento, a París. Creso que es un tema que va a ser una realidad. No sé cuándo, pero estimo que estamos más próximos de conseguir el gran reto cultural que tiene Ciudad Rodrigo, que es la creación del Museo Fernando Arrabal. Y, sobre todo, convertir a Ciudad Rodrigo en una ciudad que tiene como colofón fundamental la esfera del teatro, pero que, además, va a tener ese museo ligado a uno de los mejores dramaturgos de la historia, Fernando Arrabal.

P: Para finalizar, ¿qué le diría usted a unos amigos del País Vasco, de Madrid o de Valladolid, para convencerlos de que vengan al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo?

R: Que van a vivir un evento único en la calle y en la ciudad. Un evento tan taurino como especialmente dedicado al disfraz. Y que, además, todo el mundo que venga tiene cabida en el Carnaval del Toro, porque quien tenga la afición que guste a nivel de diversión, va a encontrar su espacio en Ciudad Rodrigo. A mayores, Ciudad Rodrigo es un lugar de acogimiento, es una ciudad en la que si en algo nos caracterizamos es por ser acogedores con todo aquel que nos visita, y, por lo tanto, creo que se van a encontrar una fiesta única e inigualable. Que no lo duden y vengan.