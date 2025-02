Carnaval de Ciudad Rodrigo: peñas, música y disfraces, diversión más allá del toro

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, cuyo programa oficial dará comienzo el viernes, 28 de febrero con ‘el campanazo’ y el pregón oficial, tiene también otra vertiente cultural, social y musical que ya se nota con los respectivos actos culturales, o pregones, llamada el Pre-Carnaval.

Los concejales de Festejos, Víctor Gómez Sánchez, y de Cultura, Belén Barco Hernández, explican a EL ESPAÑOL de Castilla y León ese ‘otro’ Carnaval de peñas, música y disfraces que también da vida a una ciudad de frontera que, en esas fechas, se llena con la presencia de decenas de miles de personas.

En Ciudad Rodrigo son cinco días que “se viven de día y de noche, son veinticuatro horas en las que hay ambiente en las calles y, aparte del protagonista que es el toro, hay diferentes eventos alternativos a los festejos taurinos”, explica Víctor Gómez. Desde el Ayuntamiento “ponemos a disposición de esas horas sueltas a las charangas, que animan las calles, siempre llenas de gente y done se pueden lucir y ver los disfraces y el ambiente de fiesta”.

'El Campanazo', que da inicio al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo Vicente ICAL

En ese aspecto, tienen que ver mucho las peñas que, en los últimos años “cada vez han tenido más problemas en encontrar locales. Este equipo de Gobierno, una vez que entró en el Ayuntamiento, decidió por apostar y ampliar parte de las zonas de casetas en la plaza del Buen Alcalde, había otra zona en el Paseo Fernando Arrabal y se incluyeron otras seis en los jardines de Bolonia”, explica el concejal.

Con esto lo que se quiere es “asegurar mucho a las personas que tengan esos locales donde poder estar en carnaval, reagruparlos en lugares que den seguridad y que no haya problemas y no meterse, por ejemplo, en casas o en pisos que no estén habitables”, en palabras de Víctor Gómez.

Importancia de las peñas

La importancia que tienen esas peñas locales en el transcurso del Carnaval “es muy alta, porque uno de los hitos del Carnaval es el forastero y la importancia de que esas peñas tengan lugares y locales es dar también un servicio a toda la gente que viene de fuera. Si es verdad que mucha de la gente de Ciudad Rodrigo solo se reúne en Carnaval, pero también viene mucha gente de fuera, conocidos de esas personas, que, gracias a tener esas casetas y esas zonas de agrupaciones y asociaciones, les dan la bienvenida, de comer y para pasar un buen rato y conocer a la gente de Ciudad Rodrigo”.

Víctor Gómez deja claro, para evitar “malentendidos como aconteció el pasado año”, que “las peñas son grupos con sus espacios privados para los que no tienen acceso quienes ellos no lo autoricen. Y cada cual podrá dejar entrar al que les apetezca y podrá ofrecer a quien quiera. Eso ya es cuestión de cada grupo, asociación o peña.

Mucho ambiente por las calles a ritmo de charanga Vicente ICAL

Como novedad para este año, es la utilización del pabellón de Agustín de Foxá, se celebrarán bailes de disfraces de adultos y de infantil. Y como novedad este año existe otra instalación municipal, que es el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, en el que hay una programación muy diversa, tanto familiar, cómica, como varios tributos musicales, “destinados a una franja de edad que no tenían dónde poder disfrutar dentro del carnaval”, exlica Víctor Gómez.

Hay tributos de diferentes estilos de música por las mañanas, tanto sábado como domingo y actividades para niños para vivir en un ambiente familiar. Luego, por la noche, hay varios grupos de humor. Incluso hay que destacar la actuación de Luis Zahera, que es un destacado personaje dentro del sector cómico. “Así que, por lo tanto, tanto sábado, domingo como lunes, habrá tres diferentes espectáculos en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal”, recuerda Gómez.

El disfraz y la cultura

La concejala de Cultura, Belén Barco, hace hincapié en que, más allá del toro, las peñas y la música “es un orgullo que desde que este equipo de gobierno entró, volvimos a recuperar la figura de la reina y las damas, que se ha convertido en una figura muy demandada, que con los anteriores equipos de gobierno habían eliminado porque las niñas quieren participar en esta aventura para ellas”.

El carnaval cultural comienza prácticamente un mes antes, con los pregones que se iniciaron el día 14 de este mes, con la imposición de banda de reina y damas, y la presentación del libro del carnaval, que cada año “va cogiendo más auge, de hecho, hemos llegado a las casi 600 páginas, así que es todo un éxito”.

El disfraz, elemento fundamental en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo Vicente ICAL

A partir de ese momento, hasta el mismo jueves de casetas y viernes, del pregón del carnaval, “tenemos todos los días citas en el teatro, bien sean por pregones de las distintas asociaciones o peñas. Pero también hay galas como las del Bolsín Taurino, y en estas citas, lo que cada peñista hace es coger a un pregonero y dar el discurso, y es como el día grande de esa asociación”.

El pasado miércoles se celebró uno de los eventos “más importantes y que más llama la atención a los mirobrigenses y forasteros, las coplas de la Rondalla Tres Columnas, en el Teatro Nuevo. Como siempre hubo un llenazo, con dos sesiones. La verdad es que como cada año siempre estamos esperando a que llegue ese momento de escuchar a la Rondalla, que para los mirobrigenses significa que empieza el Carnaval del Toro”, explica Barco.

¿Cómo transcurre todo el tema de máscaras, desfiles..., que es una de las cosas también que llama la atención, sobre todo al ser en la Plaza Mayor? “Sí, a lo largo de todos los días vemos gente disfrazada por las calles, pero hay dos jornadas que podemos marcar en el calendario, que son el sábado del Carnaval con el desfile del disfraz callejero que se realiza tras el encierro matinal, de la una del mediodía y, la verdad, es que cada año se apuntan más grupos, eso es un placer”.

Desfiles de disfraces en la plaza de toros de Ciudad Rodrigo

Y luego están las carrozas, “algo que a mí me gustaría incentivar de alguna manera, intento hacer reuniones con los grupos porque todos queremos que no se pierda y cada año es verdad que se une alguna peña más, así que esperemos que poco a poco se vayan uniendo”, comenta Belén Barco.

“Vamos teniendo en torno a cuatro o cinco carrozas todos los años, siempre están los más habituales, los que no faltan nunca. Ese día será el Lunes de Carnaval, después de la novillada. También desfilan por el coso taurino, pero para que todo el mundo pueda ver ese trabajo que realizan y, por supuesto, agradecer el trabajo que realizan porque eso también forma parte del Carnaval del Toro y sin ellos no sería lo mismo”, finaliza la concejala de Cultura.