Me mudo al bajo: Salamanca duplica en un año las peticiones para reconvertir locales comerciales en viviendas

Noticias relacionadas Una nueva ordenanza municipal regulará los apartamentos y viviendas turísticas de Salamanca ante las quejas vecinales

Los locales comerciales ya no son rentables en la ciudad de Salamanca. Es algo constatable paseando por el centro y observar la cantidad de inmuebles en alquiler y venta. Por ello, una de las salidas que encuentran los propietarios en convertirlos en apartamentos o viviendas, para turismo en su mayoría, cumpliendo unos requisitos.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca ofrecen datos elocuentes de esta nueva modalidad de negocio que, por cierto, "siempre ha existido", apuntan. Así, en un año se ha duplicado el número de peticiones que ha recibido el Ayuntamiento de Salamanca de cambio de local de planta baja a vivienda.

En 2023 fueron un total de 14 peticiones, mientras que un año después, es decir, en 2024 estas aumentaron a 24, es decir, el doble. Estos datos reflejan la situación inmobiliaria y de vivienda en la ciudad de Salamanca, donde el alquiler, tanto para estudiantes o profesionales, como para turistas irrumpe de manera clara.

Locales comerciales y bajos convertidos en viviendas junto a la avenida de Portugal de Salamanca

Las condiciones que se deben cumplir para convertir los locales comerciales en viviendas dependen de si el fin es transformarlo en apartamento turístico o en vivienda. En todos los casos se debe contar con la autorización del Ayuntamiento, pero en el caso de transformarlo para uso turístico, "el propietario debe tener a su nombre como mínimo dos locales destinados a ese tipo de uso”, explican desde el sector de la construcción.

Desde el propio Consistorio dejan claro que "no es difícil convertir un local comercial a vivienda". Así, si está en la planta baja no hay ningún problema, porque tiene acceso independiente, pero debe cumplir con la edificabilidad disponible del edificio. Si la tiene, no es más que un trámite administrativo.

Es decir, se presenta el proyecto en el Ayuntamiento y, si cumples con lo que piden, la edificabilidad principalmente, te dan la autorización. Es un paso idéntico a la reforma de un local para uso comercial, es básico pedir licencia municipal.

Otro requisito para transformar un local en vivienda es que, tras las actuaciones correspondientes, tiene que ser una vivienda habitable. Es decir, informan desde el sector de la construcción, "debe constar de cocina, baño, salón comedor, dormitorio, espacio para lavadero, etc.".

Por toda la ciudad

Este cambio de uso se extiende por toda la ciudad, principalmente en las zonas del centro donde se le da un uso más turístico, pero también en otros barrios como Garrido, El Rollo, Pizarrales o cerca del Campus Miguel de Unamuno.

Un cambio de uso que no es de ahora, recuerdan desde el propio Ayuntamiento. Lleva ya casi cinco años realizándose en la ciudad. Ello tomando como ejemplo lo acontecido en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga hace muchos años, sin problema".

Un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista, consultando datos de la Dirección General del Catastro, cifraba el número de cambios de uso de locales comerciales en 254 entre finales de 2021 y finales de 2023, en toda la provincia. Dejando claro que la mayoría del cambio de uso se ha producido en la ciudad de Salamanca.

Con unos costes que dependen de la zona donde se ubique el inmueble, lo que está claro, explican desde Aescom, es que una reforma puede oscilar entre 700 y 1.000 euros el metro cuadrado. "Lo normal es que el coste sea casi igual a cualquier reforma que se realice en un inmueble".

A tener en cuenta que el PGOU del Ayuntamiento de Salamanca no permite apartamentos de uso turístico o viviendas turísticas por encima del primer piso, salvo que sea un edificio dedicado íntegramente a esta actividad.

Finalmente, otra modalid que "está muy de moda y va a más", es la conversión de locales comerciales y bajos, sobre todo en edificios de los barrios donde los bajos nunca se han convertido en locales comerciales, es convertirlos en trasteros o locales de almacenamiento.