Programa de fiestas de Salamanca domingo 15 de septiembre: broche de oro con Bonnie Tyler

Este domingo finaliza la programación de Ferias y Fiestas organizada por el Ayuntamiento de Salamanca para honrar a Santa María de la Vega con el concierto de la cantante británica Bonnie Tyler en la Plaza Mayor previsto a las diez de la noche. Aunque sigue la feria taurina los días 20, 21 y 22 de septiembre.

Su voz rasgada y potente es una de las más reconocibles de la historia del rock. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de los 80 cuando colaboró con el productor Jim Steinman, especializado en sonidos épicos y grandilocuentes, lanzando éxitos internacionales como Total Eclipse of the Heart y Holding out for a Hero.

En este concierto Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding out for a Hero, Lost in France, More than a Lover o Bitterblue, además de temas de su último álbum, The best is yet to come.

Otras Actividades

El grupo salmantino La duda ofende

El programa festivo de hoy también incluye el XXXVI Día del Tamborilero organizado en colaboración con la peña folclórica El Tamboril. Los participantes partirán de la Puerta Zamora a las 11'30 horas y después se concentrarán en la Plaza Mayor.

Además, se celebra la VII edición de la Carrera y Marcha contra la violencia de género que regresará a las calles de la ciudad el 15 de septiembre. La prueba competitiva saldrá a las 10'00 horas y la salida de la carrera participativa tendrá lugar a las 11'30 horas desde la Plaza Mayor.

Dentro del XVIII Festival de Artes de Calle la Feria de los Imposibles mañana se traslada a la Plaza de la Valmuza, en el barrio del Zurguén, y en el Patio Chico está programado Ursitoare, un espectáculo de la compañía Eva Escudier que ahonda en las emociones que son capaces de generar el riesgo de las disciplinas circenses y la interpretación teatral.

La Duda Ofende ofrecerá un concierto en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. Este grupo se forma en la Escuela Municipal de Música de Salamanca y su repertorio está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad, tanto en inglés como en castellano.

Y mañana finaliza también el Mercado Medieval ubicado en la Vaguada de la Palma y está programada la última función de Chicago, el musical en el CAEM.

PROGRAMA DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE

Festival Artes de Calle 'URSITOARE' Cía. Eva Escudier

MERCADO TEMÁTICO

Vaguada de la Palma

10:00h I CONCURSO NACIONAL DE SALTOS DE PONIS

Campo de Tiro y Deportes

10:00h 7.ª CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Salida Plaza Mayor

11:30h 7.ª MARCHA PARTICIPATIVA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Salida Plaza Mayor

11:30h XXXVI DÍA DEL TAMBORILERO

Salida Puerta Zamora

Concentración en la Plaza Mayor

Organiza: Asociación Cultural peña folclórica El Tamboril

De 11:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30h 'FERIA DE LOS IMPOSIBLES. NADA ES LO QUE PARECE'

Cía. Civi Civiac

Para todos los públicos

Plaza Valmuza (Barrio El Zurguén)

15:00h LXXIII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS 4*

Campo de Tiro y Deportes

A las 17:30h Musical 'CHICAGO, EL MUSICAL'

CAEM

Entradas: 39, 47 y 54 € (taquilla del Teatro

Liceo y www.ciudaddecultura.org)

18:00h Toros Plaza de La Glorieta

6 toros de Vellosino

Miguel Ángel Perera

Emilio de Justo

Borja Jiménez

19:00h XVIII Festival Artes de Calle 'URSITOARE'

Cía. Eva Escudier

Para todos los públicos

Recomendado a partir de 4 años. Patio Chico

20:30h Música LA DUDA OFENDE

Parque Elio Antonio de Nebrija

22:00h Concierto BONNIE TYLER

Plaza Mayor