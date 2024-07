Unión Deportiva Salamanca (UDS): un pasado glorioso, una gestión ruinosa y una ciudad partida en dos

La historia de la Unión Deportiva Salamanca (UDS.) es el más fiel reflejo de las dificultades y alegrías del fútbol, donde la pasión de los aficionados y la importancia del deporte en una ciudad o pueblo determinados perduran más allá de las adversidades económicas y administrativas. Y, en este caso de Salamanca, también en un cruel enfrentamiento deportivo que, una ciudad siempre unida a sus colores blanquinegros, nadie comprende.

La Unión Deportiva Salamanca, conocida por los aficionados como la UDS. o la Unión, fue fundada el 9 de febrero de 1923 bajo el nombre de Unión Deportiva Española, y su estadio era el Campo del Calvario, situado en el barrio de San Bernardo, cerca del actual cementerio san Carlos Borromeo. Se gestó y firmó el acta de fundación en las mesas del Café Novelty, en la Plaza Mayor de Salamanca. El fundador y primer presidente fue Federico Anaya, alcalde de la ciudad. El 15 de enero de 1932, con José Tejero Ruiz como presidente, el equipo pasa a llamarse finalmente Unión Deportiva Salamanca, que mantiene hasta nuestros días, incluso tras su desaparición administrativa.

En sus inicios, la UD Salamanca compitió en categorías regionales, convirtiéndose en un importante equipo en el fútbol regional. En la temporada 1935-36 logró ascender a la Segunda División, donde comenzó a forjar su nombre en España. Sin embargo, la Guerra Civil paralizó todas las competiciones. Tras la fratricida contienda y pasados los primeros años del franquismo, las andaduras del club a mediados de los años cincuenta venían marcados por ascensos y descensos entre Tercera y Segunda División. Fue en esta etapa, en la que el entrenador Soler consiguió dos Copas de España de Aficionados (57/58 y 58/59).

La era dorada

A finales de los 60, con Augusto Pimenta de Almeida, el cónsul de Portugal en Salamanca, como presidente, se decide sacar a la venta los terrenos del Calvario y construir un estadio que respondiera al ímpetu deportivo de la ciudad. Compran los terrenos de Prado Panaderos, en Villares de la Reina, para construir el Estadio Helmántico, así como una serie de pistas anexas. El 8 de abril de 1970 es inaugurado dicho estadio.

La UD Salamanca alcanzó su primer ascenso a la Primera División en la temporada 1973-1974. Este logro marcó el inicio de una época dorada para la Unión, que consiguió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español durante varias temporadas consecutivas. El entrenador José Luis García Traid fue una figura clave en estos éxitos, convertido por los salmantinos en el mítico entrenador y, es de justicia, reconocer la labor del presidente de entonces, José Luis Paniagua.

Tal fue el éxito deportivo del club charro que durante siete temporadas el equipo consiguió permanecer en la elite del fútbol español y en algunas de esas campañas rozando la competición europea. Otro éxito del conjunto charro fue acceder a semifinales de la Copa del Rey en la temporada 76/77.

Jugadores destacados como los argentinos Jorge D'Alessandro y Rezza, el portugués Alves -el de los guantes negros-, Huerta, Lanchas, Enrique, Sánchez Barrios..., que se convirtieron en figuras icónicas de la UDS. Esta época de éxito en la Primera División se prolongó hasta la temporada 1980-81, cuando el equipo descendió nuevamente a la Segunda División.

El tobogán de ascensos y descensos

Temporada 183-84: Lozano, Bezares, Balin, Pepe, Enrique, Ángel; agachados, Antonio Orejuela, Teófilo Abajo, Benedé, Miguel Ángel, Serafín Radiografía Deportiva del Ayer

Las décadas siguientes estuvieron marcadas por una serie de ascensos y descensos entre la Primera y Segunda División. La Unión vivió momentos de gloria y también de dificultades económicas. A pesar de estos desafíos, el club siempre mantuvo un fuerte vínculo con la ciudad y sus aficionados.

Así, después del descenso, sólo jugó en la temporada 81/82 en Segunda; el equipo volvió a ascender de la mano de Manuel Villanova como técnico y de Francisco Ortiz de Urbina Díez como presidente. La década de los 80 estuvo marcada por la caída del equipo a la Segunda B, que se empezó a disputar en el año 77, en la que estuvo tres años hasta lograr el ascenso.

Ya entrados en la década de los 90 se empezó a tramitar la conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva, realizada ante notario el 25 de junio de 1992, cuando el presidente Juan José Hidalgo, hizo efectivo el pago de los 81 millones de pesetas que restaban para cubrir el capital. Durante este período, el club también experimentó momentos de éxito, incluyendo varios ascensos y campañas destacadas en la Copa del Rey. El primer presidente en esta etapa fue Mariano Rodríguez Sánchez -dueño del periódico de papel Tribuna de Salamanca, y que lo fuera también del desaparecido CBS (Club Baloncesto Salamanca), otro mítico en el deporte charro que dijo adiós-, pero solo duró dos meses en el cargo al dimitir por las discrepancias con Juan José Hidalgo Acera, que ocuparía su lugar en la presidencia. "El primero pensaba en el ascenso, mientras que Hidalgo pensaba en un proyecto a medio plazo para ese objetivo", dicen las crónicas de aquellos tiempos.

Pepe Hidalgo llevó a cabo un refuerzo del equipo, pero sin demasiados excesos debido a la delicada situación económica. Hidalgo contrata como entrenador a un joven guipuzcoano de 26 años, Juan Manuel Lillo, procedente de la Cultural Leonesa. Otro mítico entrenador en Salamanca, que condujo al equipo nuevamente hasta la Primera División. Cogió al equipo en la Segunda División B y logró dos ascensos consecutivos.

Temporada 1993-1994. El club empezó la campaña con solo 1.200 socios y con Juan Manuel Lillo aún en el banquillo. En la Jornada 7.ª se alcanzarían los primeros puestos, que no se dejarían hasta final de la Liga. La gran regularidad a final de temporada llevó al equipo a quedar 1º en la tabla. El once base era fácilmente recordado: Olabe, Sito, Rodolfo, Torrecilla, Josema, Medina, Sukunza, Carlos, Barbará, Vellisca y Quico.

Momentos felices: las gestas frente al Albacete y el Alavés

Temporada 1994-1995: cuando se vivió uno de los momentos más felices y multitudinarios en la historia del fútbol salmantino. Se realizaron pocos fichajes, pero con gran calidad. Lillo había conseguido una plantilla firme, sólida, con las ideas claras y con un juego definido, un verdadero bloque. La UDS finalizó en 4.ª posición. El rival de la UDS en la eliminatoria de promoción fue el Albacete Balompié. El partido de ida en casa fue un 0-2 a favor de los manchegos, lo que produjo un desánimo en la afición tras la fiesta montada para aquel partido, para el que incluso se contrató a Manolo 'el del Bombo'. Pero los jugadores confiaban en la remontada, aseguraban a los medios de comunicación.

27 de junio de 1995. Estadio Carlos Belmonte. Torrecilla adelanta a la Unión al final del primer tiempo y, cuando todo estaba perdido, en el descuento de la 2.ª parte, Brito Arceo expulsó a Manolo tras una falta sobre Díaz. La falta la saca Sito en corto sobre Medina, que cuelga un balón en largo que llega hasta la cabeza de Urzáiz, que había entrado en el minuto 60, y mete gol. Ese tanto empató la eliminatoria y forzó la prórroga, en la cual Urzáiz de nuevo de cabeza, Antonio Díaz y Martín Vellisca dejaban el marcador en un contundente 0-5, que daba el ascenso a Primera División a la Unión Deportiva Salamanca. La fiesta no fue solo en Albacete, sino que en Salamanca la afición salió a la calle a festejar por todo lo alto el segundo ascenso en dos años, esta vez a la máxima categoría del fútbol español.

Temporada 1995-1996: el equipo se hunde cada vez más en la clasificación. En ella fue destituido Juan Manuel Lillo. Lacasa y Balta se hicieron cargo del equipo, pero su estreno fue un 5-0 contra el Real Madrid que acabó de hundir a la Unión. En el último tramo de la competición D'Alessandro se hizo cargo del equipo, pero no logró eludir el descenso.

Temporada 1996-1997: João Alves, exjugador portugués de la UDS, se hace cargo del equipo y se incorporan nuevos jugadores como Pauleta, Stelea, Abel Xabier, N'Dinga, Taira y Giovanella. El entrenador luso presenta su dimisión y Balta y Bustillo, otros dos exjugadores, que cogieron las riendas del equipo a la búsqueda de un entrenador.

Andoni Goikoetxea se hizo cargo del equipo. No fue mala la labor del técnico vasco, ya que solo concede dos derrotas en lo que restaba de temporada. En la última jornada, la UDS se juega el ascenso en Vitoria, frente al Deportivo Alavés. Los charros vencieron con un contundente 0-4 y fueron autores de los goles cuatro hombres que habían llegado de la mano de João Alves: Giovanella, César Brito, Zegarra y Catanha. El equipo acabó 2º, ascendiendo de nuevo a la máxima categoría. Pauleta ganó el Pichichi de la categoría al sumar 19 tantos.

La noche de Reyes: la Unión remonta al líder, el Barcelona

El equipo afronta su vuelta a Primera con una pretemporada "mal planificada, solo con encuentros de menor categoría que no medían el potencial real de los nuevos fichajes". El equipo empezó a encadenar buenos resultados a partir de un 0-1 en Mestalla, destacando una victoria en el Estadio Helmántico por 4-0 frente al Deportivo de La Coruña, con tres tantos de Pauleta.

La UDS empezaría el año 1998 a lo grande: la noche de Reyes, el equipo esperaba en su casa al líder, el FC Barcelona. La UDS iba perdiendo 1-3 a falta de 15 minutos, pero el equipo reaccionó y acabó imponiéndose por 4-3 en una espectacular remontada.

Otro encuentro destacado del equipo unionista fue el 21 de marzo, en el Estadio Helmántico y frente al Atlético de Madrid. Los colchoneros de Radomir Antić se presentaban con su goleador Christian Vieri. El Capo Cannonieri marca cuatro goles al equipo charro, pero gracias a un inspirado Popescu y una gran concentración de la Unión, el equipo consiguió ganar el partido, imponiéndose 5-4 al final del encuentro. Semanas después, el Valencia CF, sufriría el gran estado de forma de los charros en su estadio, llevándose a tierras levantinas un contundente 6-0 en el marcador

La UDS pudo conseguir la permanencia antes, el equipo se la jugaba en la última jornada ante el FC Barcelona, ya campeón de Liga, en el Camp Nou. Necesitaba ganar, o dependería de resultados de otros partidos. Los charros solo habían ganado dos veces fuera de casa, pero se impusieron al conjunto catalán con un marcador de 1-4, siendo el único equipo que consiguió ganar en sus dos encuentros al campeón de Liga y acabando 15º clasificado en Primera División.

En la década de 2000, la UD Salamanca comenzó a sufrir serios problemas financieros. A pesar de los esfuerzos por estabilizar la situación, las deudas acumuladas llevaron al club a una situación insostenible. Finalmente, el 18 de junio de 2013, la UD Salamanca fue declarada en concurso de acreedores y liquidada por orden judicial, poniendo fin a 90 años de historia.

Temporada 1999-2000. Temporada que supone el regreso a Segunda División después de dos años consecutivos en la élite del fútbol español. Se configura una plantilla con la esperanza de regresar a Primera División y es Mariano García Remón el que se hace cargo del equipo. En la segunda vuelta el equipo se desmorona y se cambia al entrenador; se hacen cargo Ángel Crego y Baltasar Sánchez. El equipo se jugaría el ascenso en la última jornada dependiendo de ciertas carambolas. Pero no fue así, y siguió en 2.ªA.

D’Alessandro en acción con la pelota en sus manos. Rezza custodiando a su arquero en Salamanca Mundial de Fondo

Diez últimos años: penurias económicas y escasas alegrías

Temporada 2002-2003. Temporada marcada por estrecheces económicas y una plantilla descompuesta. Balta fue destituido y D'Alessandro cogió las riendas, pero sin solucionar el problema de juego y resultados.

Temporada 2005-2006. Un equipo con muchas bajas y con una plantilla renovada, con jugadores de la cantera y con Javi López en el banco, afronta la temporada en el Grupo II de Segunda División B. El haber quedado 1.º le da ciertos privilegios en los play-off de ascenso a segunda, como jugar los partidos de vuelta en el Estadio Helmántico. La primera eliminatoria, contra la Gramanet, la solventa el equipo charro ganando los dos encuentros por 2-3 y 3-1. La segunda y definitiva es contra el filial del Sevilla. El equipo consigue un peligroso 0-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y un ajustado 1-0 en la vuelta ante 14.000 espectadores, consiguiendo así el ascenso a la categoría de plata. El jugador venezolano Miku, cedido por el Valencia CF, fue el autor de ese gol, concluyendo así una gran temporada con el equipo charro.

Temporada 2006-2007. El equipo afronta su regreso a la Segunda División con la ilusión renovada debido a gran campaña anterior. Javi López sigue al mando del equipo y apuesta por reforzar la plantilla con jugadores jóvenes. Llegan al equipo en condición de cedidos Susaeta, Carlos Vela, Braulio y Roberto y, además, son contratados Math, Alberto, J. Pina, Dani López, David Fas, Tortolero, Tete Z , Jordi Bernal Llorens (Villamayor CF ). Institucionalmente, el equipo cambió de presidente a principios de 2007. El puesto lo pasa a ocupar Juan José Pascual, máximo accionista del club desde diciembre de 2006. Económicamente, continúa la delicada situación del equipo, con la directiva buscando medios para solucionar las altas deudas a las que está sometido el club.

Temporada 2007-2008. El club afronta la temporada en Segunda con ilusión renovada y una revolución total en la plantilla. El nuevo técnico para esta campaña es Juan Ignacio Martínez, procedente del Alcoyano. El club pasó una de sus peores temporadas ante las numerosas deudas contraídas en años anteriores, una de ellas al exjugador Bogdan Stelea, que solicitó la subasta de la plaza de Segunda.

Temporada 2010-2011. Óscar Cano se convierte en entrenador del equipo. Tras una racha histórica de diez derrotas consecutivas, en la jornada 24 Óscar Cano es destituido llegando en su lugar Pepe Murcia. Diez jornadas más tarde, en la jornada 34 Pepe Murcia es destituido, pasando a ocupar el puesto de entrenador Balta Sánchez. Finalmente, el equipo descendió a Segunda División B tras ser derrotado 5-1 por el Barcelona B a falta de una jornada para el final

La temporada 2012/2013, la de la defunción, comenzó muy bien de la mano de Gorka Etxeberría, pero una serie de malos resultados junto con "el ansia de poder y notoriedad" de Juan José Hidalgo dieron al traste con el proyecto destituyendo al entrenador vasco. De la mano de José María Hernández 'María', el equipo deambuló por la categoría hasta acabar la temporada sin cumplir ni siquiera el objetivo de la clasificación para la Copa del Rey. Tras un año convulso en el aspecto económico también, el 18 de junio una vez rechazado el convenio preparado por los administradores para la viabilidad del club al no personarse el Banco Popular (poseedor de la mayor parte de la deuda) obligado por Juan José Hidalgo, se ponía fin a 90 años de historia.

Disolución y dos proyectos antagónicos



La Unión Deportiva Salamanca estaba ya en concurso de acreedores antes de su desaparición. La ausencia de un inversor que diese continuidad al club, y la elevada deuda que tenía el equipo fueron las causas principales de su disolución. Se debía haber celebrado una junta de acreedores de la UDS, el 18 de junio de 2013, en la cual se podía haber aprobado un convenio de acreedores, pero la incomparecencia del Banco Popular, que era el principal acreedor, no se presentó en los juzgados y por tanto la junta no se celebró. Tras 90 años de existencia, el club salmantino se disolvía por resolución judicial el 18 de junio de 2013 al no poder hacer frente a una deuda de 23 millones de euros. Al no celebrarse esta junta el juzgado de lo mercantil de Salamanca dictó la disolución del club blanquinegro. Dos días más tarde el 20 de junio de 2013 a las 10:00 h se celebra la subasta de los bienes del club.

Ese 18 de junio de 2013 se llevó parte del deporte charro. La Unión Deportiva Salamanca disputó doce temporadas en Primera División, treinta y cuatro en Segunda División, nueve en la Segunda B y diecinueve temporadas en Tercera.

Tras la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca surgieron dos proyectos nuevos. El CD CF Salmantino y Unionistas de Salamanca CF. Dos formas completamente diferentes de entender el fútbol. El primero inició su andadura en la 2013/14 con el primer equipo en Tercera División, pero, dos años después, el juzgado decretó que debía descender a la categoría más baja del fútbol español al ser un equipo de nueva creación.

Lo malo de toda esta triste historia es que la desaparición de la UDS dividió al fútbol salmantino en dos posturas irreconciliables. Hablaremos de ambas de manera genérica, porque no es el motivo de este reportaje, sino una explicación para poder entender algo de lo vivido en la ciudad con el ascenso del equipo que juega en Helmántico a la Segunda RFEF.

La rivalidad siempre fue existente porque Salamanca es una ciudad pequeña y porque los proyectos son completamente antagónicos. El CD CF Salmantino cambió de manos y el mexicano Manuel Lovato adquirió, a través de una de sus empresas, el escudo de la UDS y el estadio Helmántico. Además, cambió el nombre de CD CF Salmantino al actual Salamanca C. F. UDS.

El punto álgido de la disputa entre ambos conjuntos llegó en el primer derbi. La primera vez que se vieron las caras los dos equipos fue en Tercera División. Martín Galván dio la victoria al Salamanca C. F. UDS con un soberbio gol de falta en el Helmántico.

Durante el verano de 2013, tras la disolución de la UD Salamanca, el Salmantino, el equipo filial de la UDS, ahora Salamanca C. F. UDS, continuó su actividad, y obtiene todos los derechos de la Fundación UDS competitivos, deportivos y federativos que poseía de los equipos de las categorías inferiores, habiendo sido cedidos los mismos por la concursada UD Salamanca. Durante dos temporadas compite en la plaza del CD Salmantino (equipo filial de la UD Salamanca).

Sin embargo, el auto de fecha 23 de diciembre de 2014, cercena en parte la continuidad del equipo por la decisión de la Federación que le desciende en la temporada 2015-16, a la categoría más baja del fútbol español, la Provincial. Es que con fecha 1 de septiembre de 2014 comenzó a figurar bajo la denominación de CF CD Salmantino, con unos estatutos modernos, muy mejorados en relación con los anteriores que existieron. Cambió de manos y el mexicano Manuel Lovato adquirió, a través de una de sus empresas, el escudo de la UDS y el estadio Helmántico. Además, cambió el nombre de CD CF Salmantino al actual Salamanca C. F. UDS.

Ante ello, la Audiencia Provincial de Salamanca dictaminó que el actual CF Salmantino es un equipo "de nueva creación" y que dicha cesión de derechos deportivos se hizo de manera contraria a lo prescrito por los autos dictados por el juzgado de lo mercantil n.º 4 de Salamanca, por lo que, al finalizar la temporada 2014-15, la Real Federación Española de Fútbol descendió a todos los equipos del Salmantino a la categoría más baja de sus respectivas edades, y el primer equipo tuvo que empezar la temporada 2015-16 desde la categoría Provincial.

El Salamanca C. F. UDS consigue varios ascensos consecutivos a la Regional y luego a la Segunda RFEF. Pero tras el descenso de 2022 a Tercera, el objetivo estaba claro en El Helmántico: regresar a Segunda Federación cuanto antes. Esta temporada ha logrado dar ese último paso y vencía al Gran Peña Celta C en la eliminatoria final, 0-1 en la ida y empate a cero en la vuelta, con un Helmántico en el que vibraba la voz de alegría de unas 14.000-15.000 personas que se dieron cita en el estadio para presenciar cómo el equipo charro recuperaba la categoría dos temporadas después.

Recuerdos de cuando Unionistas jugaba en las pistas y hacía gala de su esencia Unionistas

Unionistas de Salamanca, por su parte, son por su parte, es un club creado en 2013 por aficionados de la extinta Unión Deportiva Salamanca, como homenaje a la UDS. Comenzó desde Provincial de Aficionados, pero consolidó el proyecto con sus socios y logró dar pasos cortos, pero firmes. Los socios, auténticos dueños del club, decidieron el nombre, el escudo, los estatutos y cada año deciden el precio de los abonos, entre otras cosas. La entidad se rige por los criterios del fútbol popular, transparente y democrático y cuenta con unos estatutos donde se recogen sus fundamentos principales.



En solo cuatro temporadas, Unionistas de Salamanca lograron ascender tres categorías y ha pasado de competir en la división más baja posible, la Provincial salmantina, a la Segunda División B en la temporada 2018-19 -que equivale a la actual Primera RFEF-, donde desapareció la Unión Deportiva Salamanca. Son míticos sus pocos pero espectaculares partidos en La Copa, contra equipos como el Real Madrid, Barcelona o Villarreal, mismamente. Y se mantienen consolidados en la Primera RFEF, ahí siguen, a lo suyo, en el Campo Municipal de Fútbol Reina Sofía, su fortín, y soñando, quién sabe, con un ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

A modo de resumen, y como salmantino que soy y amante de la añorada Unión, la UDS dejó una huella imborrable en la historia del fútbol salmantino y español. Sus años de gloria en la Primera División, su resiliencia ante las adversidades y el cariño de sus seguidores son testimonio de un club que, aunque ya no exista oficialmente, sigue vivo en la memoria de muchos, sean del Salamanca C. F. o sean de Unionistas. La UD Salamanca representa una era dorada para el fútbol en Castilla y León y una parte importante del patrimonio deportivo español.