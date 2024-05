El Hospital de Salamanca forma en una técnica de cirugía pionera en el mundo para tratar la coledocolitiasis

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) forma en una técnica de cirugía pionera en el mundo para tratar la coledocolitiasis. Se trata del LATEST Course, que muestra una intervención innovadora frente a los cálculos de las vías biliares, celebra su cuarta edición los días 30 y 31 de mayo.

Este es un evento formativo, según informa la organización desde el propio CAUSA, para cirujanos que les capacita para llevar a cabo una técnica pionera en el mundo que aborda de forma óptima la coledocolitiasis, causada por cálculos en las vías biliares. La Unidad HBP y Trasplante de Páncreas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca organiza la cuarta edición de este curso, que se celebra de forma presencial y en línea, con el aval científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de MedTech Europe, asociación ética europea para la industria de tecnología médica.



La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos en la vía biliar principal. Si un paciente conserva la vesícula biliar en su posición original (in situ), en muchos casos se opta por realizar una CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), que combina técnicas de endoscopia y radiología para acceder al colédoco y extraer los cálculos. Sin embargo, esta opción no soluciona la presencia de piedras en la vesícula, porque no se extraen quirúrgicamente, lo que obliga a pasar por el quirófano una segunda vez, con el riesgo de que pueda ocurrir lo mismo.

En tales situaciones, se puede considerar la colecistectomía laparoscópica con exploración del colédoco, que implica la extracción de la vesícula biliar junto con la exploración y la eliminación de los cálculos del colédoco, solucionando así en una sola intervención el problema que presenta el paciente. Es la técnica LATEST, desarrollada por Alberto Martínez Isla (Sénior Consultant Upper GI Surgery, St. Marks Hospital Northwick Park London NHS), uno de los especialistas con mayor experiencia en cirugía de las vías biliares en el Reino Unido, y aplicada de forma habitual en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, dirigido por Francisco Blanco Antona.

Cirugía pionera para tratar la coledocolitiasis

Para realizar tal intervención es necesaria la tecnología más puntera, basada en endoscopios de un solo uso lo suficientemente finos para poderse introducir en el colédoco y (mediante su instrumentación con cestas, láser u otras energías, como la electrohidráulica), extraer o destruir los cálculos. Por eso, esta actividad formativa cuenta con Medtronic, Boston Scientific, Cardiolink, Braun y Prim como colaboradores principales, entre otras marcas destacadas de la tecnología sanitaria.

El objetivo del LATEST Course es la difusión de esta técnica a otros hospitales a través de sesiones teóricas a cargo de expertos en el mundo; con dos intervenciones en directo con interacción entre el quirófano y la sala de reuniones; y una práctica experimental en el modelo PARA (Porcine Aorto Renal Artery) y en el modelo CARA (Cow Aorto Artery) en la simulación de la litiasis biliar complicada, de forma experimental.



José E. Quiñones Sampedro, cirujano de la Unidad HBP y Trasplante de Páncreas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, dirige este curso, que cuenta con la participación destacada de Martínez Isla. Además, estarán acompañados por otros reputados especialistas, como Rosa Jorba Martín (Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII), David Martínez Cecilia (Hospital Universitario de Toledo), José Manuel Ramia Ángel (Hospital General Universitario de Alicante), Alberto Álvarez Delgado (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca) y Jaime López Sánchez (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca).

El curso tendrá lugar en el Hospital Universitario de Salamanca y en la Unidad de Simulación Clínica y Experimentación Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Los inscritos asistirán a explicaciones teóricas y a sesiones de cirugía en directo; además, accederán a un puesto de simulación en el taller de exploración laparoscópica. No obstante, la modalidad online también permite la resolución de dudas en directo y en diferido. Finalmente, un completo programa social permitirá a los visitantes conocer y disfrutar de Salamanca.