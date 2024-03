Condenado por coacciones, amenazas y lesiones tras irrumpir armado en casa de una compañera de trabajo en Ciudad Rodrigo

La Audiencia Provincial de Salamanca condena a un hombre a seis años y medio de prisión en total, por coacciones, amenazas y lesiones, tras prorrumpir armado en la casa de una compañera de trabajo en Ciudad Rodrigo, a la que amordazó y agredió.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la condena impuesta es de prisión de un año y seis meses por cada uno de los tres delitos de coacciones graves y prohibición de aproximarse a 300 metros de dos mujeres y un hombre, de sus respectivos domicilios o lugares de trabajo o cualesquiera otros frecuentados por éstos por cualquier medio, por tiempo de dos años por cada delito.

A lo que se suma la prisión de un año y seis meses, y prohibición de aproximarse a 300 metros de Diana, Pablo Jesús y Margarita, de sus respectivos domicilios o lugares de trabajo o cualesquiera otros frecuentados por éstos por cualquier medio, por tiempo de dos años por el delito continuado de amenazas graves no condicionales.

A este respecto, decir que el condenado, de nombre Luis, se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 18 de febrero de 2023, en que se acordó la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza.

Hechos probados

El acusado Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales, conoció a Diana cuando ésta estuvo trabajando durante los meses de julio y agosto de 2022 en el mismo supermercado en que trabajaba aquel en Ciudad Rodrigo, surgiendo por tal motivo entre ambos una relación de amistad durante la cual mantuvieron relaciones sexuales de forma esporádica, finalizando la misma el día 10 de febrero de 2023, en el que Diana se enfadó tras aparecer unas pintadas en diferentes lugares el pueblo de la provincia de Salamanca en el que reside Diana en las que ponía: “Diana VUELVE GUARRILLA CULO TRAGAPOLLA” Y “Diana GUARRILLA”, pintadas que Diana sospechaba que las había realizado el acusado sin que quede suficientemente probada su autoría.

Entre los días 6 a 9 de febrero de 2023 el acusado y Diana mantuvieron fluidas y amigables conversaciones por WhatsApp, interesándose el acusado por el estado de salud y embarazo de esta última. El día 10 de febrero de 2023, al sospechar Diana que el acusado había sido el autor de las pintadas antes mencionadas, le comunicó su firme decisión de que no quería hablar más con él y que la dejara en paz, a pesar de lo cual, el acusado, con el fin de doblegar la voluntad de Diana y de que ésta depusiera su actitud y le aceptara, procedió de forma insistente durante los días siguientes a enviarle mensajes por WhatsApp desde su teléfono al número de teléfono de Diana, perturbando su tranquilidad y sosiego. Mensajes en los que insistía en que hablara con él y se vieran, declarándole en algunos mensajes su amor hacia la misma y su disposición a ayudarle para todo lo que necesitare, habiendo eliminado el acusado el contenido de algunos de los mensajes que le envió.

Entre los mensajes enviados por Luis el día 15/02/2023, se encuentran algunos con el siguiente contenido y hora de envío:

-22: 46: "Pensé que afrontarlas las cosas y que no te esconderías.. No se si estás embarazada o no, estés o no lo estés cuenta conmigo sigo aquí y te amo de corazón Seguramente vendrás al carnaval ten cuidado…saben que llevas mucho tiempo sin una relación y estás a las caídas y ya sabes y no me cansaré de repetírtelo que solo ven tu físico y no la gran persona que eres, tú humildad, tú sencillez, tú personalidad tu luz lo maravillosa que eres...

Sabes muy bien que como yo te quiero y te amo nadie lo ha hecho ni lo hará Con delicadeza, amor pasión, ternura y respeto he tratado tu cuerpo como ha de ser y nadie lo va hacer como yo lo hice y lo seguiré haciendo Que no te quiero y me enamore de tu físico si no de tu personalidad, de tu espontaneidad de cómo eres...

Quizás soy un desastre, pero este desastre tiene los mejores sentimientos que muchas personas no tienen Es triste Odio no tenerte cerca de mi Odio echarte de menos Odio no poderte abrazar después de un mal día Odio que no me cuentes lo que te sucede Odio no poder escuchar tu voz Odio no poder entrelazar nuestras manos Odio que ya no quieras ser parte de mi vida Amo tu luz, tu oscuridad tu risa tu voz, tus enojos, tus caricias, tus regaños te amo sin excepciones Tuve miedo de perderte para siempre el miedo me abrió los ojos y ahora que los tengo abiertos sé que Ya no me escribes Ya no me hablas Ya no quieres verme Aceptó mi derrota nunca te voy a poder olvidar"

A las 22,47 horas: “En carnavales cualquier cosa avísame o cuando quieras”.

Entre los mensajes que envió el acusado al teléfono de Diana el 16/2/2023 constan los siguientes:

A las 11,01 horas: “Buenos días, guapa qué tal que es mi despedida me refiero que como no me escribes a escribir pero que no me he ido de ti has oído que sigo dirás cuando se te pase el enfado me hablarás espero un beso guapa”

12:54 -: “Y si no me quieres contar si estás o no estás embarazada ya yo ya no me meto y la primera que dijo que estabas embarazada eras tú y te lo digo que yo siempre te lo he dicho que puede hacer otra cosa pero como no me cuentas nada allá tú y lo dicho si me quieres hablar y decirme lo que te está pasando llámame que no te cuesta nada y no muerdo sabes y te decían los audios que no me amenaces eso es lo primero y si no me quieres contar nada pues luego ir a hablar con tu madre a ver qué c****** está pasando sabes”.

13:11: “No se qué te pasa ahora”

15:30:-“ Aún no entiendo que es lo que ha pasado ahora, yo que daría mi vida por ti dices que te la quiero hacer imposible No acuses a nadie sin tener pruebas, yo que soy el tío más respetuoso que puedes hechas a la cara no voy por detrás yo siempre voy cara a cara”

15:32: “A ti en mi vida te haría daño En primer lugar hubiese puesto Coco, no tu nombre porque cuántas Dianaas hay en tu pueblo o son de ay..”

15:36: “El hecho de que no me quieras hablar, verme ni escribir no va a cambiar mi opinión sobre Ti” 15:37: “Te considero la mejor persona que he conocido en todos los aspectos”

15:38: “Que algún día te acuerdas de mí aquí estaré..y mis sentimientos hacia ti serán los mismos y sabiendo cosas de ti que tú piensas que no se sigo admirandote y queriendo...”

15:38: “Perdona por escribirte”

15:39: “El hecho que no te escriba hasta que tú no me escribas no quiere decir que este Y no deje de latir por ti” 15:40: “Y me gustaría saber cuál es el motivo del retraso de tu regla, sea cual sea el motivo aquí estoy” 15:41: “Me tendrás para siempre”.

Apareció con una escopeta en el garaje de la familia

El día 16 de febrero de 2023, el acusado acudió al domicilio donde Diana vive con sus padres, Pablo Jesús y Margarita, vistiendo con ropas oscuras o negras, provisto de una escopeta cargada de la cual disponía de guía de pertenencia y licencia en regla.

Una vez en dicho lugar, el acusado entró en el garaje de la vivienda que se encontraba abierto al exterior y en el cual se encontraba Diana y sus padres y, tratando de doblegar la voluntad de éstos a fin de obligarles a hablar con él, les encañonó con la escopeta y les conminó a subir tres escalones que separaban el garaje de la cocina y ya en su interior les indicó que se tiraran en el suelo y ordenó a Diana que atase con unas bridas las muñecas de sus padres, colocando luego el acusado otras bridas en las muñecas de Diana y amordazó a Margarita con un pañuelo que ésta llevaba atado al cuello para que dejase de gritar, amenazándoles repetidamente con matarlos al tiempo que insistía en que sólo quería hablar con ellos.

Transcurridos escasos minutos después, cuando el acusado trató de modificar la posición de las bridas colocadas a Pablo Jesús con el fin de atarle las manos por detrás de la espalda, Pablo Jesús aprovechó la ocasión y se abalanzó sobre el acusado para quitarle el arma, cayendo ambos por las escaleras hacia el garaje, acudiendo seguidamente en su auxilio Diana y Margarita, una vez que éstas lograron quitarse las bridas, originándose un forcejeo entre todos ellos en el curso del cual el acusado golpeó a Diana y a sus padres con intención de menoscabar la integridad física de éstos o al menos representándose la gran probabilidad de producir dicho menoscabo, consiguiendo finalmente Diana coger la escopeta, la cual arrojó a la calle a través de una ventana sita al lado de la puerta de la cochera.

Habiendo logrado reducir al acusado y tras hacerse Pablo Jesús con el control de la situación, aquel permaneció unos minutos en el interior de la vivienda a petición de Pablo Jesús, quien le solicitó explicaciones sobre el motivo de su actuación, insistiendo el acusado que sólo quería hablar con ellos, sacándolo luego Pablo Jesús de la vivienda y acompañándolo hasta la plaza del pueblo para asegurarse que abandonaba la localidad, cogiendo a continuación el acusado su vehículo con el que huyó a gran velocidad, habiendo permanecido escondido en el monte hasta aproximadamente las 7,30 horas del día 18 de febrero de 2023 en que decidió entregarse voluntariamente a la Guardia civil.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar de los hechos a las 21,20 horas del día 16 de febrero de 2023 al haber sido alertada por la Central COS a las 21,05 horas, tras la llamada que D.ª Margarita había efectuado para comunicar lo sucedido, habiendo localizado los guardias civiles la escopeta en el perímetro de la vivienda próxima a la puerta del garaje, estando la misma municionada con cinco cartuchos y con el seguro en posición de disparo, hallando también los guardias civiles en una dependencia contigua una pistola cuya pertenencia, características y estado de funcionamiento no ha resultado probado, sin que conste suficientemente probado que el acusado se hubiera servido de la misma para la comisión de los hechos relatados.

Durante el forcejeo al que se ha hecho mención, Pablo Jesús sufrió una contusión en el primer dedo de la mano izquierda; erosión en la muñeca izquierda; erosión en región pretibial izquierda. Dichas lesiones precisaron de una única asistencia facultativa, tardando en curar diez días de perjuicio personal básico, quedándole una cicatriz de 4,5 cm en región pretibial izquierda, que causa un perjuicio estético ligero.

Margarita sufrió cefalohematoma en región frontal, una contusión en el cuarto dedo de la mano derecha, una contusión en el brazo izquierdo y erosiones en ambas muñecas, lesiones que precisaron para su curación de una única asistencia facultativa, tardando en curar siete días de perjuicio personal básico.

Diana sufrió una contusión labial, un hematoma en región cigomática izquierda, artritis temporomandibular izquierda y un hematoma en codo izquierdo; lesiones que precisaron para su curación de una única asistencia facultativa y tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico.