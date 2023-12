Dos años de cárcel por masturbarse en la pierna de su amiga mientras dormían juntos en Salamanca

Un joven de Salamanca ha sido condenado a dos años de cárcel tras ser declarado culpable por la Audiencia Provincial de un delito de agresión sexual tras masturbarse en la pierna de una amiga y realizarle tocamientos sin su consentimiento. Asimismo, ha sido absuelto de otro de violación a otra amiga, que dormía con ellos, con la que sí que llegó a mantener una relación sexual con penetración.

Los hechos se remontan al pasado al mes de febrero de 2021, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, cuando el acusado y las dos jóvenes, nacidas en 1997 y 1998, quedaron para hacer una fiesta con bebidas alcohólicas y juegos en casa del joven.

Fue allí donde, tras consumir alcohol y jugar a los juegos, los tres se acostaron juntos en la cama. La sentencia considera probado que en un momento dado, el acusado comenzó a realizar tocamientos a una de las chicas mientras se masturbaba en la pierna de ésta. Unos hechos que fueron desaprobados por la joven, cesando el comportamiento el hombre.

Seguidamente, la otra de las jóvenes, ante la situación, se cambió de lugar y se puso en medio de los tres, acercándose de nuevo el acusado y llegando a penetrar vaginalmente a la chica. No obstante, no se considera acreditada la falta de consentimiento. No fue hasta que la otra chica, víctima de la agresión, le recordó el nombre de su novio a su amiga, haciendo saber al joven que quería parar la relación y este lo hizo.

Al día siguiente, las dos amigas acudieron al Hospital Clínico Universitario de Salamanca para denunciar el presunto abuso sexual. Finalmente, la Audiencia Provincial le ha considerado culpable de un delito de agresión sexual en el primero de los casos y le ha absuelto del delito de violación, del que venía siendo acusado, en el segundo de ellos.

Además de los dos años de prisión por el primero de los delitos, deberá indemnizar a la joven con 600 euros y tendrá prohibido acercarse a ella a menos de 500 metros durante cuatro años.

