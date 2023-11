Salamanca clama por la unión del oeste peninsular y la recuperación “urgente” del tren Ruta de la Plata

La intensa lluvia que azotaba Salamanca en el mediodía de este sábado no fue impedimento para que centenares de personas se diesen cita en la Plaza Mayor, respaldando la concentración por la unión del oeste peninsular y la recuperación “urgente” del tren Ruta de la Plata. Una reivindicación que apremió también al Gobierno de España para conformar esta ruta que “dará sentido al Corredor Atlántico”.

Así lo apuntó el portavoz del Corredor Oeste Ruta de la Plata, José María Alonso, encargado de pronunciar un manifiesto en el que exigieron “certidumbres” al Ejecutivo central y “no solo un estudio de viabilidad que terminará por realizarse en 2026”.

Además de reclamar el límite de 2040 para que toda la línea entre Plasencia y Astorga esté terminada, manifestaron su deseo de que en torno a 2033 estuvieran terminados otros como el de Salamanca a Plasencia. Unos límites que apremian, ya que según consideró Alonso en declaraciones a los medios recogidas por Ical, “30 años no va a poder aguantar esta despoblación” después de 40 años de espera.

“No queremos un este completamente desarrollado y un oeste siempre en vías de desarrollo”, continuaron sus reivindicaciones, para conseguir un eje que “dará sentido” al Corredor Atlántico, “porque coserá España y Portugal y permitirá comunicar África, América y Europa por el Oeste Ibérico”, además de convertirse en “un corredor multiusos de viajeros, mercancías, energía y comunicaciones”.

Concentración en Salamanca para pedir la reapertura del tren Ruta de la Plata

El oeste peninsular se unió este sábado, desde Gijón y hasta Sevilla, Cádiz o Huelva bajo un mismo fin: recuperar un ferrocarril que pueda cambiar el futuro de varias generaciones en todos estos territorios. Un motivo que provocó la unión de representantes de los principales partidos políticos en el ágora charra. “Este es el principio, no el fin. Y entonces, políticos, empresarios y sociedad civil nos tenemos que unir para conseguirlo”, declaró Alonso.

Asimismo, el portavoz destacó la moción conjunta por parte de las Cámaras de Comercio que llevarán al Gobierno de España, en una petición que se une a las individuales de las provincias y que esperan que sea “la definitiva” y que el Ejecutivo “se tome en serio esta infraestructura”, para así dejar de “echar balones fuera y tenernos entretenidos años”.

“Remar todos juntos” pero “cada uno con sus responsabilidades”

En la Plaza Mayor de Salamanca se dejaron ver este sábado representantes de los principales partidos políticos, como el alcalde de la capital charra, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, el diputado ‘popular’ y vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro o el diputado socialista David Serrada, entre otros.

Bermúdez de Castro y Serrada, quienes atendieron de manera conjunta a los medios de comunicación, coincidieron en que es momento de “remar todos juntos” pero “cada uno con sus responsabilidades”. En el contexto de esta reivindicación social, el diputado ‘popular’ consideró que es necesario que el Gobierno de España se comprometa con lo establecido por el Parlamento Europeo al haber el eje ferroviario Astorga-Plasencia dentro de la red básica ampliada. En esta negociación entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, el trílogo, señaló que “lo importantes que el Gobierno, aunque estén funciones priorice ese corredor para que de manera definitiva se incorpore en la red transeuropea de transporte dentro de la red básica ampliada” para conseguir que “este corredor ferroviario que fue desmantelado y olvidado durante años” se convierta en uno “básico y prioritario para vertebrar el oeste de España y para el desarrollo económico de nuestro país”.

Por su parte, Serrada comprometió al Gobierno a ser “más sensible que los gobiernos del Partido Popular que se comprometieron precisamente a hacer este estudio de viabilidad y no dieron ni siquiera un paso para ponerlo en marcha”. Asimismo, destacó que es “importante no confundir a la gente en estas reivindicaciones”, y reconoció la necesidad de asumir cada uno sus responsabilidades, pero también hacerlo “con los errores pasados cometidos respecto a esta infraestructura tan necesaria para el oeste español”.

Así, consideró que la responsabilidad que le corresponde en estos momentos al Gobierno de España es “asumir que tiene que realizar este proyecto porque es fundamental”. Así, pidió al Partido Popular “remar en la misma dirección”. Algo a lo que Bermúdez de Castro se unió, pero recordando que las responsabilidades le corresponden a la Administración Central para conseguir incorporar esta red dentro de la red básica ampliada, porque “aquí estamos jugando que Salamanca se convierta en un nodo logístico prioritario de todo el oeste”.

