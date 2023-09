Anabel Alonso, abucheada en el pregón de Béjar: "¿Pesetera? Si no me pagan"

Noticias relacionadas La sorprendente reacción de Anabel Alonso a las críticas recibidas por ser pregonera de un pueblo gobernado por PP y Vox

La actriz y humorista Anabel Alonso ha sido protagonista de una imagen que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde rápidamente se ha hecho viral. Y es que la baracaldesa ha sido abucheada en el municipio salmantino de Béjar cuando trataba de dar el pregón de las fiestas patronales. Algunos de los asistentes profirieron gritos como "pesetera", a lo que la actriz respondía que no la pagaban.

Ya hace unas semanas, cuando se conoció que Anabel Alonso daría el pregón de las fiestas populares del municipio salmantino de Béjar, gobernado por PP y Vox, la humorista fue blanco de las críticas y se la acusó de "incoherente", dado que la actriz ha manifestado en más de una ocasión tener unos ideales más próximos a la izquierda.

Anabale Alonso, al intentar empezar a hablar, recibió varios pitos por parte del público, a lo que reaccionó preguntándose si alguien le quería abuchear, siendo respondida nuevamente con pitos y gritos de "pesetera". "¿Pesetera? Si no me pagan, qué dolor. Como que pesetera. Alcalde, ¿Cuánto me pagan?", intentaba dejar claro la humorista vasca.

Tal y como se observa en el vídeo difundido en redes sociales, a pesar de intentar en varias ocasiones formular una frase entera, se ve como la actriz era interrumpida una y otra vez por el público allí presente. "Estáis en vuestro derecho de abuchearme si queréis, pero no sé muy bien la razón", reconoció.

En un nuevo intento por pronunciar el pregón, Anabel Alonso agradeció tanto al alcalde como al concejal de Igualdad, remarcando esta última palabra, su presencia ahí, para seguidamente volver a tener que dejar de hablar y zanjar con un rotundo: "Estupendo, habéis venido a no oírme".

Pero todo esto no acaba aquí, ya que incluso la humorista llegó a encararse con parte del público con un "¿qué, qué has dicho?", para añadir: "La pena es que son unos cobardes, pero si no hablaría con ellos". "Es una ciudad de acogida, donde todo el mundo es bien recibido. Ja, ja, ja", finalizaba con esta risa irónica.

