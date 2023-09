La Diputación de Zamora disolverá definitivamente Sodeza en un mes y ofrecerá el suelo industrial a los ayuntamientos

Sodeza desaparecerá en el plazo de un mes. Así lo ha desvelado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en una entrevista ofrecida a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León el pasado sábado.

La sociedad para el desarrollo económico y social de Zamora pondrá su punto final tras 16 años desde su formación en mayo de 2007. Una institución que nacía con la intención de favorecer la instalación de empresas en la provincia, además de atraer iniciativas novedosas y gestionar el Vivero de Empresas de La Aldehuela, en la capital.

Hace cuatro años, con el bipartito Ciudadanos-Partido Popular al frente de la institución provincial, su entonces presidente, Francisco Requejo anunció que el 17 de enero de 2020, Sodeza estaría disuelta. Este equipo de gobierno aseguraba que su gestión no estaba cumpliendo la función de promoción y desarrollo del suelo industrial y polígonos de la provincia.

Pero la legislatura pasó y esa disolución definitiva no se formalizó del todo. Es ahora, con la llegada de Javier Faúndez, quien se ha remangado desde el primer día para desatascar varios de los problemas enquistados en la Diputación, quien ha anunciado que hará efectivo su fin en "mes o mes y medio".

El presidente de la institución avisaba de que "nos hemos puesto con ello y hasta que no liquidemos Sodeza no vamos a parar" y afeaba al anterior presidente su dejadez en este sentido. "Lo que no se puede hacer es iniciar algo y abandonarlo", añadía.

Para Faúndez, Sodeza es uno de los "deberes" que se ha marcado solucionar durante su mandato, para desbloquear el suelo industrial que está "inutilizado" por pertenecer a dicha sociedad. Y es que esta disolución de forma legal supondrá que dicho suelo pase a formar parte del patrimonio de la Diputación de Zamora.

De este modo, la propia institución provincial se pondrá en contacto con los ayuntamientos donde su ubiquen dichos terrenos "para fijar las mejores condiciones para que se puedan instalar empresas". Faúndez está trabajando porque todo este suelo esté operativo cuanto antes para "después poder ofrecerlo en unas condiciones favorables".

Así que la idea del nuevo equipo de gobierno es permitir que los ayuntamientos zamoranos puedan gestionar dichos terrenos, en busca de nuevas empresas e iniciativas que revitalicen la malograda economía rural de la provincia.

De hecho, en esta misma entrevista, Faúndez señalaba que la provincia tiene grandes "potencialidades" como el sector agroalimentario, la agricultura, la ganadería o el turismo; pero habían recibido multitud de peticiones por parte de empresas "que nos están pidiendo generar infraestructuras para seguir creando líneas de trabajo, empleo y riqueza", a las que quieren dar respuesta con esta recuperación del suelo industrial de Sodeza.

Finalmente, Faúndez ponía como ejemplo de éxito el caso de Latem Aluminium en Villabrázaro. El presidente de la institución provincial recodaba que allá "donde llegan empresas importantes que se instalan, generan riqueza y empleo y, en definitiva, futuro para la provincia".

Cabe recordar que Latem Aluminium anunció en marzo de 2023 que su nueva factoría en Villabrázaro abriría con una plantilla inicial de unos 220 trabajadores durante el primer trimestre del 2024. Además, esperaban que este proyecto genere empleo para 550 personas desde su apertura hasta el año 2030. La inversión realizada para la construcción de esta nueva planta se encuentra entre los 100 y los 110 millones de euros.

