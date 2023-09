Salamanca, principal centro ganadero del sur de Europa

Entre reproches del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al Gobierno central, representado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con destinatario último Pedro Sánchez, se inauguró Salamaq 2023, la Feria del Sector Agropecuario y la 34 Exposición Internacional de Ganado Puro, que tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre. Pero la Feria, como acontece todos los años, menos aquellos que no se celebró como el 2020 por el dichoso virus covid -que dicen aún sigue haciendo de las suyas por el ambiente-, siempre va mucho más allá de la inauguración y el discurso del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que estuvo comedido y poniendo en valor el sector agroganadero de la provincia de Salamanca.

De lo que nadie duda, sea del color político que sea, es que la Feria del Sector Agropecuario y la Exposición Internacional de Ganado Puro hacen de la provincia de Salamanca el epicentro ganadero -sobre todo en vacuno- del sur de Europa. A decir pronto. Solo es darse una vuelta por las naves de exposición de ganado, o asistir a las subastas y los concursos para darse cuenta del altísimo nivel de los ejemplares que acuden a esta tradicional feria ganadera, de importancia no solo en España, sino que desde Francia y Portugal se sigue y asiste con mucha relevancia.

Pero si volvemos al salón de casa, Salamaq, más que ninguna otra, sirve para situarse cada uno en el pedestal que le corresponde. Los grupos y afinidades políticas, los ganaderos por sus razas y los industriales por sus maquinarias, se van haciendo los grupos, de los que siempre salen anécdotas, informaciones, filias y fobias. De lo que no cabe duda es lo bien allegados que se ve al actual Grupo Popular de la Diputación de Salamanca, junto como hermanos y miembros de una iglesia, como rezaba la canción que se canta en las misas. El presidente Iglesias a parte, como anfitrión y el diputado delegado de Salamaq, Santiago Castañeda, quien también es alcalde de Castellanos de Villiquera, en su estupendo estreno en su primera feria, a todos los demás diputados se les veía felices, dicharacheros y muy juntitos. Atrás quedan esos años de que cada uno iba por su lado. Es la nueva imagen de esta Diputación de Salamanca: Mingo, Sierra, Marcos, Labrador, Roberto, Peralvo, Ortiz, Roque, Nieves, Pilar, Zaballos y Gerardo. Ya lo decía Castañeda en la entrevista con este diario, "muy contento. Personas humanas con muchas ganas de trabajar y espero que salga todo fenomenal, porque estamos muy unidos". [Diputado de Salamaq: "Pido a los salmantinos que se acerquen a observar la calidad de la Feria, que inauguran Mañueco y Planas"]

Con el PSOE, tres cuartos de lo mismo. Todos los diputados estaban en el lugar. Algunos con malas caras, o contrariados según escuchaban el discurso del presidente de la Junta arremetiendo contra el Gobierno Sánchez en sus narices. Al frente de todos ellos, como no podía ser menos, no el portavoz ni el secretario general, sino el diputado y secretario de Organización y, por qué no decirlo, el hombre en la sombra que intenta tapar el hueco y el vacío dejado por la recordada Encarnación Pérez, y ese no es otro que Mario Cavero. Del que, por cierto, también recibimos muy buenas impresiones de importantes históricos, ahora casi apartados por decisión propia, del socialismo salmantino. Y, en estos casos, ya se sabe, a buen entendedor... Pue eso. Además, qué menos que acudir porque estaba el ministro Planas y, sobre todo, la que más manda en Castilla y León, Virginia Barcones, la delegada del Gobierno.

Por parte del Ayuntamiento también estaban todos. Se dice pronto, todos, de un lado y de otros, y del extremo también. El alcalde, Carlos García Carbayo, como anfitrión local estaba en el estrado de primeras figuras, abajo, el resto de la tropa, donde destacaba la presencia de Fernando Rodríguez, ese hombre que lleva al Ayuntamiento en la cabeza y que, pese a quien pese, es fundamental para que la 'casa de todos' funcione como un reloj. Y cómo no mencionar a dos concejalas de exquisito trato y gestión, Almudena Parres y Miriam Rodríguez, y además, Carmen Seguín casi estrenándose en Relaciones Institucionales.

Después, pues los de siempre, diputados, senadores, procuradores, alcaldes, concejales... consejeros como Gerardo Dueñas, centro de un sector que se encuentra en una situación complicada: el cambio climático -sí, existe-, la sequía consecuente, los precios de los combustibles y la guerra de Ucrania. Todos los males en uno, el sector primario.

Y los ganaderos dan la espalda

Cartel de RIP en las naves de vacuno

Aunque con sordina, bien era conocido que las autoridades políticas, en cuanto a la inauguración de Salamaq, no quería mucha gente dentro del recinto ferial. Aún reciente están los acontecimientos vividos en las puertas de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, con detenidos, heridos y la intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional.

El sector agroganadero, se mire como se mire, está de uñas por muchos factores. Esta situación se temía, por eso la precaución, de que realizase algún acto no deseable. Algo que no aconteció. Pero en el ambiente ganadero sí se respiraba cierto desencanto. Solo era darse una vuelta por los diversos expositores de vacuno para darse cuenta de que algo pasaba.

Y qué mejor seña que los carteles colgados en las vallas con el D. E. P. del sector primario. Carteles que rogaban una oración "por el eterno descanso, tras fallecer por unas políticas nefastas durante años". Además, tampoco estaban los propietarios, en su mayoría, para dar la bienvenida a las autoridades.

Eso sí, por allí estaban todos, hemos visto hasta Donaciano Dujo, el líder regional de Asaja, y convertido en látigo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, aunque, todo hay que decirlo, en Salamanca lleva la voz cantante esa nueva asociación Unidos por la Ganadería, que había llamado al boicot de la visita institucional que, eso sí, pudo desarrollarse sin incidente alguno.

Ya en la comida y, entrados en los postres, nos enteramos, tarde, pero interesante, de que a los salmantinos y castellanos y leoneses, eso sí, a los populares, se les llamaba en un momento concreto de la política interna y de primarias del PP, con dos mujeres y un hombre en liza, "judas o traidores"... ¿Por qué sería?

