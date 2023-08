El pueblo de Salamanca que sale a la calle para evitar quedarse sin maestro

Noticias relacionadas El nuevo mapa de rutas deja sin parada de autobús a estos 346 pueblos de Castilla y León

La educación es algo básico para poder fijar población y que los pueblos con menos habitantes puedan seguir viviendo. Por eso, cuando se pierda un maestro se pierde parte del alma de un pueblo. Algo que quieren evitar desde el municipio salmantino de Santibáñez de Béjar. Este martes, cerca de 300 personas se han concentrado frente a las puertas del Colegio Rural Agrupado con el objetivo de “reivindicar los derechos de una escuela rural de calidad, que se verá amenazada por la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una plaza de maestro en este colegio”.

El Ampa reivindica los derechos de una escuela rural “de calidad” frente a la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una plaza en este colegio

Una decisión que viene marcada por los ratios establecidos por ley, que supone agrupar los nueve niveles en dos aulas, y que “perjudican seriamente a las escuelas rurales”, añadieron. Así, trasladaron que, después de una reunión en la dirección provincial sobre el tema, no obtuvieron “resultado alguno”. Los niños de los pueblos también existimos. No más recortes” o “Yo también se recortar, pero no para restar” fueron algunos de los lemas que se pudieron leer en las pancartas.

En el CRA Valvanera se han matriculado para el curso escolar 2023-24 un total de 25 niñas y niños, de los cuales cinco tienen Necesidades Educativas Especiales y tres necesitan apoyos. La decisión de quitar un maestro de este centro, supone agrupar a todos los niños en dos unidades, con lo cual tendría que haber tres niños con Necesidades Especiales en un aula, denuncian los padres.

Como dato, el CRA Valvanera ha recibido varios premios de Mejora de la Calidad Educativa y reconocimientos institucionales, como uno de los mejores centros de calidad educativa de Castilla y León. Asimismo, el PSOE ha registrado una propuesta de resolución para que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones que sean necesarias para mantener durante el curso escolar 2023-24 tres grupos-aula en el CRA ‘Valvanera’ de Santibáñez de Béjar.

Sigue los temas que te interesan