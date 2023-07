Serrada: “El PP miente y no sabe cómo tapar que votó en contra de subir las pensiones y limitar los precios de la luz y el gas”

Los socialistas salmantinos cargan contra los candidatos del PP a los que llaman "desleales, porque votaron en contra de la subida de las pensiones, de garantizar su sostenibilidad y de llenar la hucha de las pensiones cada año", según recordó el candidato del PSOE por Salamanca David Serrada.

Por ello, Serrada recriminó tanto a José Antonio Bermúdez de Castro, como a María Jesús Moro, diputados del PP, que "por mucho que repitan mentiras se van a convertir en verdad, porque por mucho que traten de taparlo u ocultarlo no van a poder engañar a los salmantinos".

“Y a esto ha que sumarle” ha añadido, que también Bermúdez de Castro y la señora Moro, candidatos del PP que repiten en las elecciones del 23 de julio, votaron en contra de la Reforma Laboral, “que está suponiendo la creación de empleo de calidad” y unas cifras record de gente trabajando, “también en Salamanca”, votaron en contra de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, al igual que se opusieron a topar o limitar los precios del gas y de la luz aprobada por el gobierno, “poniéndose del lado de las empresas energéticas en vez de defender a los ciudadanos, también a los salmantinos”

Esto deja muy a las claras, ha continuado Serrada, que los parlamentarios del PP de Salamanca “nos mienten”, y no tienen ningún reparo en subirse al carro de las mentiras que está propagando su líder Feijóo, “me parece muy grave que los candidatos del PP hayan entrado en un amnesia y no recuerden lo que ellos mismos han votado en el Parlamento” aseveró con ironía, y por eso hay que decirles, “y con el voto y en las urnas es la mejor forma” que no representan ni a Salamanca ni a los salmantinos” porque están protagonizando la mayor de las deslealtades con la provincia, “basta ya de engaños, de cinismo, de hipocresía y de mentiras” ha afirmado con contundencia, “no todo vale”.

Deslealtad de Carbayo con los fondos europeos

Una deslealtad que el líder de los socialistas salmantinos también ha trasladado a la posición que el PP ha mantenido con respecto a los fondos europeos tras hacer mención al viaje que Carbayo, alcalde de Salamanca y presidente popular, hizo a Bruselas para criticar y protestar por el reparto de dichos fondos, “unos fondos que a la postre han salvado su gestión, de los que él se ha beneficiado, y que han supuesto muchos millones para la ciudad”

En este sentido, Serrada ha incidido que la provincia ha recibido ya 104 millones repartidos por el Gobierno de Sánchez para financiar más de 2.000 proyectos que han supuesto la mejora de muchos municipios, “desde el más pequeño hasta el más grande como es la ciudad de Salamanca” independientemente del color político que gobierne en estos consistorios. Entre estos muchos proyectos ha destacado algunos de ellos como 1.200.000 euros para el desarrollo sostenible de municipios de menos de 5.000 habitantes".

Como más de un millón de euros para la rehabilitación del Parador de Ciudad Rodrigo y otros tantos centenares de miles de euros para la reforma de la estación de autobuses o de la cúpula de la catedral, o también lo más de diez millones de euros destinados a equipar y dotar el nuevo hospital de la capital, “choca que tenga que ser el Gobierno de España quien dote y equipe un hospital competencia de la Junta de Castilla y León tapando la mala gestión que el PP de Mañueco está haciendo con la sanidad pública en Salamanca”, o de igual manera los casi siete millones de euros para mejorar la movilidad urbana, los seis millones de euros para construir vivienda social , “pues contra todo esto han votado los parlamentarios del PP de Salamanca y ha protestado el señor Carbayo en Europa donde, por cierto, hizo el mayor de los ridículos”

En base a ello, el candidato socialista ha interpelado a los salmantinos para que a la hora de votar se piensen si quieren darle su voto a personas que no les van a representar, ni les van a defender, “además de votar en contra de todo los que les puede beneficiar” refiriéndose a los candidatos del PP, o si quieren que siga habiendo un gobierno de progreso, que apuesta por la provincia, que pone a disposición de los ayuntamientos recursos, “que defiende, protege y aumenta los derechos y las libertades de todos como lo hace el gobierno socialista que preside Pedro Sánchez”.

Finalmente, insistió en un llamamiento a concentrar el voto en el PSOE, y en esta ocasión de manera especial invocando al voto femenino tras acusar al PP de no haber tenido ningún reparo en asumir las políticas de Vox y en su lenguaje eliminar también el término de violencia machista para cambiarlo por violencia doméstica, por esto, “apelo a las mujeres para que voten con la papeleta del PSOE si quieren defender sus derechos” concluyó.

Sigue los temas que te interesan