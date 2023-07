Martínez Almeida: "Es muy importante que Madrid y Salamanca estén más unidas por más y mejores infraestructuras"

El Partido Popular de Salamanca ha contado en esta jornada de lunes con la presencia de una de las figuras más destacadas de los populares, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien se desplazó hasta Salamanca para apoyar a los candidatos del PP y, a su vez, para reivindicar "la cuarta frecuencia en los trenes de Salamanca a Madrid".

Acompañado por el presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, así como diversos alcaldes de la provincia, Almeida se sintió halagado porque "siempre es una buena noticia poder estar en una ciudad tan extraordinaria y maravillosa como es Salamanca, porque no hay escenario comparable al de esta fachada de los dominicos, con la catedral enfrente, con la Clerecía de los jesuitas, que también tengo la oportunidad de verla".

Así, pasó a transmitir un mensaje a todos los madrileños "desde Salamanca. Y es que si tienen algún día libre, que no lo duden y que vengan a Salamanca, porque van a disfrutar enormemente tanto de la ciudad como de la provincia". Para a continuación pasar a realizar una reivindicación conjunta con el alcalde de Salamanca y con todos los alcaldes, para que se restablezca la cuarta conexión ferroviaria entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Salamanca. Todo ello sin perjuicio de que también, en mi opinión, se debería crecer en conexiones ferroviarias y, por tanto, tender a tener la 5.ª, pero por lo menos recuperar el número de conexiones que había antes de la pandemia".

En este sentido de comunicaciones no se olvidó el alcalde de Madrid de la conexión aeroportuaria que "se podría garantizar mejor mediante el incremento y mejora de las conexiones ferroviarias". Por eso, repitió, dirigiéndose al alcalde de Salamanca, "tienes todo el apoyo de la ciudad de Madrid porque somos conscientes de las necesidades que tiene Salamanca, de las ventajas y oportunidades que suponen para Salamanca, de las sinergias que hay entre dos ciudades que apenas están separadas por 210 kilómetros y que, al mismo tiempo, estoy absolutamente convencido de que los candidatos del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado también se harán corresponsables de esta reivindicación"

Almeida está "seguro de que con el resultado de las próximas elecciones generales no les va a pesar haber sido elegidos bajo las siglas del Partido Popular para reclamar a un gobierno del Partido Popular la 4.ª conexión ferroviaria. Creo sinceramente que esto no es una cuestión de partidos, que esto no es una cuestión de siglas, que no es una cuestión de que en el Gobierno de España esté uno o este otro. Creo que esto es una cuestión de justicia con Salamanca, de futuro para Salamanca, de generación de oportunidades, de crecimiento, de fijación de población para Salamanca y para toda su provincia".

Para José Luis Martínez Almeida, "Madrid será siempre corresponsable de creación, de prosperidad y de riqueza en todas las partes del territorio, de generación de sinergias, en este caso con la ciudad de Salamanca y, al mismo tiempo, de que solo desde la fuerza y desde la unidad seremos capaces de crecer juntos y de multiplicar los recursos que estén a disposición de todos los ciudadanos, siempre mediante la mejor potenciación de nuestros servicios públicos". Y concluyó diciendo a García Carbayo que "Madrid está de parte de Salamanca, de recuperar esa 4.ª conexión ferroviaria, de trabajar para incrementar una quinta conexión ferroviaria, de que Madrid, por supuesto, va a estar ahí apoyando esta reivindicación, y de que para nosotros es muy importante que dos ciudades como Madrid y como Salamanca cada día estén más unidas por más y mejores infraestructuras. Muchas gracias.

El protagonismo de Javier Iglesias

Martínez Almeida visita Salamanca en campaña electoral Susana Martín ICAL

A un día de la formación de la nueva Diputación de Salamanca, que será mañana a las 10 horas, y tras unos meses borrascosos en las aguas del PP en cuanto a la figura de Javier Iglesias, el PP ha buscado la visita de Martínez Almeida para transmitir una imagen de unidad. Es, en el jerigonza popular, "desempolvar" a Iglesias un día antes de su elección para que esta se produzca con normalidad.

No está de más verlo en todo momento acompañando a Almeida y Carbayo, con todos los demás candidatos y cargos, incluso del partido, al margen. Tanto es así que Martínez Almeida se "arriesgó" mencionarlo en su discurso: "Saludo al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, al que creo que no arriesgo demasiado si le felicito ya anticipadamente por su elección mañana. La cosa está emocionante, pero creo que puedes conseguir ser mañana elegido presidente de la Diputación Provincial nuevamente".

Carbayo arremete contra Pedro Sánchez

El presidente del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su discurso, delante del su tocayo de Madrid, José Luis Martínez Almeida, volvió a la carga contra Pedro Sánchez, al que culpa de todos los males de Salamanca, porque "ni está ni se le espera. Y no quiere a Salamanca". Así, recordó la ausencia de la cuarta frecuencia con Madrid, "mintiendo en su negativa. Porque dice que no hay trenes ni personal, cuando la misma UGT lo ha desmentido. Pero, además, dice que no hay demanda para la quinta frecuencia, solo hay que ir a las taquillas de Renfe y pedir un billete para Madrid".

Por tanto, repite Carbayo, "es una decisión personal de Pedro Sánchez que no cree en Salamanca y desprecia a esta ciudad y sus habitantes". Por ello, como presidente del PP de Salamanca, pidió el voto "para Núñez Feijóo que revertirá, si gana, esta situación".

