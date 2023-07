García-Gallardo responde a Ayuso: "Vox no va a mercadear con los intereses y las necesidades de los murcianos"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, visita Salamanca para un acto electoral de Vox, recién llegado de su viaje de luna de miel, para las elecciones generales del 23 de julio. En una comparecencia ante los medios de comunicación fue preguntado sobre las negociaciones con el PP en Murcia, de las que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que Vox "solo busca su beneficio" y les pide que "estén a la altura".

García-Gallardo "discrepa" de esas afirmaciones, y deja claro lo que Vox quiere para la Región de Murcia "y el resto de rincones de España". Así, explica que " los grandes partidos han traicionado una y otra vez los intereses de las personas que viven en la España traicionada, en la España olvidada y la Región de Murcia no es excepción". Ante ello, Vox "tiene claro que Murcia necesita más campo, necesita más agua, necesita que se repartan mejor los recursos allí. Y lo que no vamos a hacer es mercadear con los intereses y las necesidades de los murcianos".

Y, tras ello, arremete contrae el PP, al asegurar que "sabemos, porque lo hemos visto en el pasado, que el Partido Popular incumple sistemáticamente los acuerdos de investidura cuando no se mete a VOX en los gobiernos, y tenemos claro que a partir de ahora somos nosotros quienes tenemos que ejecutar las políticas para que esos acuerdos se cumplan".

"Compromiso firme e inquebrantable con el campo español"

García-Gallardo habla ante los medios de comunicación en Salamanca

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también fue preguntado por qué no se informó a la Comisión Europea de los cambios en la normativa de la tuberculosis bovina. Ante lo que respondió que "Vox tiene un compromiso firme e inquebrantable con el campo español, en particular con el campo charro y sus ganaderos, tantas veces castigados por las instituciones comunitarias con unas normativas que no se ajustan a su realidad y también por un programa nacional de erradicación de la tuberculosis que no se ajusta a sus necesidades".

García-Gallardo también argumentó que "dentro del margen que nos deja la ley, siempre con respeto al orden y a la ley, estamos aplicando medidas de flexibilización para ayudar a los ganaderos a garantizar, por supuesto, la seguridad alimentaria, como no podría ser de otra manera. Pero también flexibilizando la normativa para ajustarnos a sus necesidades. Y, de esta forma, no tengamos que sacrificar reses de manera indiscriminada y ofrecerles alternativas".

