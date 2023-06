Gobo, la marioneta salmantina que le robó el show a Rammstein en el Metropolitano de Madrid

Más de 51.000 personas se congregaron el pasado viernes 23 de junio en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid para ver a Rammstein. Los padres del metal industrial dejaron alucinados a todos los presentes con su espectacular show de fuego, pirotecnia, luces y sobre todo una descarga de metal alemán en estado puro.

Pero con permiso de Till Lindemann y los suyos, alguien se robó el espectáculo aquella calurosa noche en Madrid. Y ese fue Gobo. Seguro que ninguno de los 51.000 asistentes al concierto de Rammstein en el Metropolitano se ha podido olvidar del momentazo vivido con la pequeña marioneta de Fraggle Rock que salió en las pantallas del monumental escenario de los alemanes.

Y es que mientras la banda se trasladaba al escenario secundario para cantar un par de temas con sus teloneras de la noche, Abélard, todos los presentes se quedaron prendados del muñeco Gobo. La organización aprovechó las pantallas para ir enfocando al público presente. Niños, chicas, fans con los cuernos en alto y la curiosa marioneta que se levantaba entre el apretujado gentío de la pista.

Gobo en el Civitas Metropolitano

Su primera aparición causó gran sorpresa entre el público. Incluso algunos presentes se pensaron que estaba preparado. Cada vez eran más los gritos y los aplausos cuando Gobo volvía a aparecer en pantalla. Pero de preparado nada. Detrás del viaje de Gobo al mismísimo Metropolitano está un salmantino, Julio de la Fuente, de Béjar, al que EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha encontrado para que nos relate el bombazo vivido tras su peculiar ocurrencia.

Resulta que Gobo lleva más de diez años viajando de un festival a otro por España y otros puntos de Europa. Julio lo ha llevado al Mad Cool, Dcode, Big Andalucía Festival, Rock Am Ring (Alemania), a ver a los Iron Maiden, Helloween, Kiss o Metallica. Y, como no, a fiestas populares de todo tipo y a muchos otros festivales en el territorio nacional.

Gobo en el concierto de Rammstein en Madrid Cedida

Una idea que le nació gracias a la portada del disco 'Dookie' de Green Day, donde aparece un muñeco de Epi durante un concierto de la banda. "Esa persona que ha llevado una marioneta a un concierto de Green Day es dios", pensó por entonces. Así que buscó una marioneta igual, pero no dio con ella. Pero, tras esta búsqueda dio con Gobo en eBay y "fue amor a primera vista", reconoce. Y desde entonces lleva al pequeño Fragel con él de concierto en concierto.

Julio de la Fuente con Gobo en el Metropolitano Cedida

El protagonista de Rammstein

Así que allá que se fue a ver a Rammstein con Gobo. Eso sí, ni por asomo esperaba lo que ocurrió más tarde. Julio explica que "lo puse un rato a ver si lo enfocaba la cámara, como estaba muy adelante sabía que había posibilidades". Así que cuando enfocaron al muñeco, "ya me di por satisfecho, ya había triunfado". Pero la cosa no acabaría aquí.

Gobo en el concierto de Rammstein en Madrid Cedida

Como decíamos, cada aparición de Gobo se volvía una auténtica locura en el Metropolitano. "Yo no era muy consciente de que todo el estadio estuviera gritando, solo escuchaba a la gente que estaba alrededor. Cuando después vi el vídeo en redes sociales no lo podía creer". Y es que las imágenes de Gobo apareciendo en las pantallas gigantes de Rammstein se han compartido de forma masiva y no deja de recibir comentarios positivos. "Aún estoy asumiendo el impacto que tuvo y la de comentarios positivos que he leído en todas partes", detalla.

Como no podía ser de otra manera, tras el show de Rammstein varios asistentes quisieron llevarse un recuerdo con Gobo. Algo que también le ha ocurrido en otros festivales. "Aún recuerdo que el año pasado en el Big Andalucía Festival conocía a mucha gente porque fui solo y luego me encontraba que tenían la foto de Gobo en su perfil de Whatsapp y cosas así", detalla.

Julio de la Fuente con sus amigos a las puertas del Metropolitano

Sigue los temas que te interesan