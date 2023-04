Rompecabezas político en Salamanca ante los comicios municipales de mayo

Todas las elecciones se convierten en fuente de conflictos, enfrentamientos y agitaciones políticas no exentas, en muchos casos como acontece en la provincia de Salamanca, de felonías, traiciones y muchos 'rejonazos'. Entendemos esta última palabra en el sentido taurino de la herida que produce un rejón -en el toreo a caballo-, que no la muerte.

Es que rejonazo, y encima bajo, es el que se ha llevado el expresidente del PP de Salamanca y actual -no sabemos hasta cuándo- presidente de la Diputación, el incombustible Javier Iglesias. Bien sabía Iglesias que dejar la presidencia de los populares salmantinos era un serio problema para su carrera política. De ahí, por mucho que se quiera vislumbrar otra causa, no quisiera soltar ese cargo e, incluso, defenderlo con uñas y dientes. [Javier Iglesias: cuando el político no quiere apearse del coche oficial].

Es que la mala noticia se la dio, no sabemos si por motorista como hacían desde El Pardo, el alcalde y candidato a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, a la postre sustituto de Iglesias en la presidencia del partido. Eso aconteció el mismo lunes por la mañana, horas antes de hacer pública la lista. Imaginamos la cara que se le tuvo que quedar al presidente de la Diputación, cuando su deseo de continuar al frente de la Institución que anida en Felipe Espino era la comidilla en todos los ambientes políticos.

Carbayo intentó explicar los motivos por los que no acoge en su lista a Iglesias, como sí hizo en la legislatura que ahora finaliza, cuando aún era presidente del PP el actual mandatario de La Salina. García Carbayo, clara y llanamente, le dice que es pasado, que no suma, que quiere renovación, que Javier Iglesias está amortizado en el PP. "Yo he decidido renovar el proyecto del PP en el Ayuntamiento, que es la mejor manera, por otra parte, de mantenerlo fresco y vivo”. Blanco y migado, como se dice.

Ahora queda saber por dónde concurre, si es que lo hace, Javier Iglesias. Si buscara algún pueblito. Si algún alcalde le abre la lista para incorporarlo con el acta de concejal segura. Un dilema del que están pendientes muchos novios como tiene el Palacio de La Salina y, que, aseguran, puede pasar por Calzada de Don Diego, donde hay posibilidad de abrir un hueco.

Se habla también de que el futuro de Javier Iglesias, es otro comentario que corre por todas las barras y círculos políticos, sería el sustituto de José Julio Carnero en la crisis que tiene que abrir Alfonso Fernández Mañueco, cuando el consejero de Presidencia dimita al ser candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid. ¿Habrá algo de cierto en ello, cuando conocemos el proceder del presidente de la Junta? [Cuando todo empezó a torcerse en el PP de Salamanca]. También habrá que esperar acontecimientos, o más bien hasta noviembre, cuando Pedro Sánchez convoque elecciones generales, para saber si concurre al Senado por Salamanca. ¿Y hasta entonces, qué, si no va como diputado a La Salina? Razón de más para reafirmarnos en los motivos de su apego a la presidencia del PP provincial.

En este acoplamiento, el longevo en la Diputación de Salamanca, que no en edad, el eterno vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, ya tiene decidido el pueblito por el que acudirá y, así, asegurarse otra vez acta de concejal para regresar a La Salina. Ese 'importante' pueblo, con respeto para sus vecinos, es Doñinos de Ledesma. Con sus 73 habitantes (2018) perteneció al señorío del duque de Alburquerque. Aristocracia histórica, y política ahora.

La lista del Ayuntamiento de Salamanca, al margen de la no presencia de Javier Iglesias, tiene también muchas interpretaciones. Veamos. Es una lista continuista, en la que se mueven posiciones para que parezca que algo cambia, para que todo siga igual. Salvo el puesto número cinco, con el exalcalde de Castellanos de Moriscos, Ángel Molina, que nadie comprende, y María José Coca en el sexto, es lo mismo. Bueno, cabría entender la cantidad de asesores que van en la misma... pero no se entiende. Es el caso del actual miembro del equipo del Grupo Popular Roberto Martín Parra, quien ha sido secretario de Afiliados y Movilización Provincial del Partido Popular de Salamanca, casualidades de la vida. No queremos pensar en el poder de influencia que ha podido tener, en todo el proceso de primarias, de cara al congreso provincial. Era el hombre de los afiliados. Y siguen dos asesores más, Carmen Seguín y César Gómez Barthe, también integrantes del gabinete del alcalde. A este respecto, en cuanto a las bajas en el Grupo Popular del Ayuntamiento, como es el caso de Roberto Martín, número nueve que saldrá, se comenta por la ciudad que el exciudadano y actual concejal Juan José Sánchez, que estaba este jueves en la presentación de la lista de Carbayo, en la que se especulaba que estaría incluido, sería un nuevo asesor en el gabinete del alcalde, si renueva Carlos García.

Pero es que la lista de José Luis Mateos es casi lo mismo. Se fundamenta en el grupo duro municipal socialista. Quienes le han sido fieles, sustento y escudo en el proceso de primarias del PSOE, ante el embite de David Serrada y su gente para desbancarlo como candidato y enfrentándolo a Soledad Murillo, que tiene recompensa del aparato como número dos en Madrid con Reyes Maroto. Mateos coloca de segunda a María Sánchez, un premio a su valía. Por lo demás, suma y sigue.

En cuanto a la izquierda del PSOE, Carmen Díez, actual concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Salamanca, encabezará la candidatura de la coalición Podemos Salamanca-Izquierda Unida-Alianza Verde (Podemos-IU-AV) en las elecciones municipales del 28M. El número 2 lo ocupará Rubén Guillén, de IU. Un acierto, en cuanto a ir en coalición, lo que le permitiría conseguir algún acta de concejal por estas cosas del actual método D'Hont de recuento electoral.

Purga interna

Los problemas internos, y más en la confección de listas por parte del PP de Salamanca, suman y siguen. Una vez pasado el congreso provincial, cerrado en falso, llega el acomodo de los alcaldes y concejales del grupo crítico, a los que, se afirma de forma irónica, "no les han dado la carpeta". Es decir, no tienen la documentación para presentarse a las elecciones, lo que indica que han sido purgados. [El controvertido proceso de primarias del PP de Salamanca]

En primer lugar, los actuales diputados que firmaron la denuncia. De ellos destaca Julián Barrera, diputado de Agricultura y Ganadería y alcalde de Villoria. El más firme que ha decidido dejar, de momento, la política y esperar. Porque ya se sabe, esto es una carrera de fondo, con diversas etapas. Otros dos diputados, Javier García Hidalgo, de Turismo y alcalde de Villanueva del Conde, y Román Hernández, de Medio Ambiente y alcalde de Calzada de Valdunciel. A ellos se suma el longevo alcalde de Valdelosa, Manuel Prada. Todos ellos desojan la margarita de si VOX, de si UPL... de si, que las listas debían estar presentadas ayer, 22 de abril.

Más decisión ha tomado una de las caras visibles y más activa del grupo perdedor del congreso y afines a Chabela de la Torre -quien, a pesar de los rumores, ha dado un paso al lado, pero su tiempo aún no ha terminado-, el alcalde de La Zarza de Pumareda, Javier Recio, quien ha tomado la decisión de presentarse por Union del Pueblo Leonés (UPL). A ellos se sumarán algunos alcaldes y concejales más.

Por otra parte, fuera de los populares, no es purga interna, pero el descosido, independientemente del número de concejales o alcaldías, que le está preparando el diputado no adscrito y actual alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, al PSOE en la comarca de Vitigudino, puede ser histórico. Bautista, enfrentado casi a 'muerte' con el actual aparato provincial, sobre todo con Fernando Pablos, ha creado Salamanca Importa que, hoy, andará por más de 20 candidaturas, sobre todo en la comarca de Vitigudino. Tal es así, que los populares se están frotando las manos en cuanto esta guerra intestina entre los socialistas de la comarca vitigudinense, le puede suponer al PP obtener el segundo diputado. Es decir, volver al histórico 2-0 de Casimiro Hernández y el difunto Pepe Amador. ¡Y hablamos del año 1991! [Bautista impulsa un nuevo partido político, Salamanca Importa, para "trabajar por y para la tierra"]

Las otras formaciones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, arropa al candidato de Béjar Susana Martín ICAL

A la derecha y la izquierda y en medio de populares y socialistas solo se atisban interrogantes. Ciudadanos presentó en las anteriores elecciones, su mejor momento, más de 70 candidaturas en la provincia de Salamanca. Además, consiguió cuatro ediles en el Ayuntamiento salmantino, que sirvieron al PP para seguir gobernando, y dos diputados provinciales sin incidencia en la gobernanza. En esta ocasión, es decir, para estos comicios del 28 de mayo, escasamente serán veinte las listas, asegura el diputado, alcalde de Doñinos de Salamanca y coordinador regional, Manuel Hernández.

Eso sí, Hernández se da casi por "satisfecho" por mantener las candidaturas de Guijuelo y Alba de Tormes. Además, también suma Villares de la Reina, el propio Doñinos y Cabrerizos. En verdad, lo que fue, pudo ser y se ha quedado en nada. En esta nada están las dudas en el Ayuntamiento de Salamanca, donde posee cuatro ediles, bueno uno se fue como no adscrito, Ricardo Ortiz, que se ha calzado otra nueva candidatura; Juan José Sánchez, que abandona todo, y Fernando Castaño, apartado de su delegación del área de Turismo. Tan sólo queda la teniente de alcalde y candidata nuevamente, Ana Suárez Otero, feliz a su aire como apéndice del PP municipal y parece que ajena a la realidad política de ahora.

VOX no deja de resultar una total incógnita, en cuanto a la provincia de Salamanca. Ya se conoce la lista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca, que encabeza Ignacio Rivas. Por cierto, una persona reconocida en el ámbito bancario y las labores sociales de algunas asociaciones. Más allá de Rivas, nada trasciende. No se conocen más candidatos en ningún otro municipio salmantino. Se sabe de intentos en diversos lugares, como el actual teniente de alcalde o alcalde en funciones en Cabrerizos, del PP, que parece ser está confeccionando una lista, tras llamar a algunas personas de otras formaciones.

En Salamanca, Vox lleva a rajatabla la consigna nacional de no hacer ruido, evitar las comparecencias ante los medios y, sobre todo, no exponerse más allá de lo necesario. Es un partido totalmente jerarquizado donde todo emana del líder, Santiago Abascal. De ahí para abajo, obediencia y silencio. Eso sí, las encuestas, si aciertan, dan a VOX una buena representación, al menos en el Ayuntamiento de la capital, entre tres y cuarto concejales, los mismos que tiene ahora CS. Ello, además, implicaría entrar en la Diputación de Salamanca.

¿Estarán presentes en Santa Marta? Casi seguro. ¿Y en Carbajosa, Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda, Villares, Guijuelo...? Todo se supone afirmativo, pero nada se sabe con certeza. Donde todo indica que sí tienen lista es en un importante feudo, Lumbrales.

En la capital del Abadengo destaca el desembarco del actual alcalde, Carlos Pedraz, que lo fue como CS, a encabezar la lista del PP, con otra candidatura de expopulares en la pugna, encabezada por el exalcalde Pedro Sánchez, que no perdona la inclusión de Pedraz en la lista del PP.

Y ya que andamos recorriendo la provincia, no podemos olvidarnos del desaguisado popular en Béjar. Quién lo iba a decir que un histórico de AP y PP como Alejo Riñones, que lo fue todo, haya dejado la política y, personas afines en épocas anteriores, vayan en otras listas. Es el caso de la formación localista Por Béjar y Comarca (PByC), que está encabezada por Miguel Ángel Sánchez Pindado, quien se presentó como número 15 en la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales de 2019. Se acentúa de esta manera el cisma interno en el PP de Béjar tras la decisión de Alejo Riñones de no seguir en la política municipal, la designación de Luis Francisco Martín, que fuera condenado por usurpación y arropado por Alfonso Fernández Mañueco y Carlos García Carbayo, para liderar la candidatura a las municipales de mayo, la dimisión de Purificación Pozo como afiliada del PP y cabeza de lista por Vox y la persona mas fiel de Riñones, la renuncia al acta de concejal de Ángel Orgaz, y el nombramiento de Castañar Rodilla como nueva portavoz del Grupo Municipal Popular. A buen seguro que el PSOE del actual alcalde, Antonio Cámara, que repite para la reelección, estará frotándose las manos por la división en tres del siempre fuerte PP bejarano. [Mañueco compara los incendios de CyL con otros donde gobierna el PSOE: “Es deleznable que busquen el color político”]

En cuanto a las demás formaciones, todos tienen ya decididos sus cabezas de cartel en la capital, como es el caso de Podemos e Izquierda Unida quienes, al final, van en coalición, lo que le podría suponer entrar en la Corporación municipal capitalina. UPL también tiene su candidata, la hotelera e historiadora Ángeles Gómez Fraile, y es una incógnita si en Salamanca, que junto a Zamora y León, forman el antiguo Reino, se aproximará a los datos de León. Lo cierto es que los leonesistas si están recogiendo los frutos que la crisis del PP va dejando por el camino.

Sea como fuere, la incertidumbre ante la que se avecina aumenta cada día. Crisis en los partidos, hay en todos. El PP con su congreso y primarias en Salamanca, el PSOE con Vitigudino y el Alfoz, CS en sus horas más bajas a punto del anonimato, VOX también roto con la marcha de destacados dirigentes provinciales. Ante todo esto, ¿qué nos queda? Esperar... porque como se dice en la jerigonza taurina, 'hasta el rabo todo es toro', incluso hasta el último pelo.

