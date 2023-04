Mañueco compara los incendios de CyL con otros donde gobierna el PSOE: “Es deleznable que busquen el color político”

Castilla y León ha vivido el primer susto en forma de incendios durante esta semana. El reciente incendio en Candelario (Salamanca) ha encendido las alarmasen la Junta de Castilla y León que ayer presentó su plan de prevención para los próximos meses. Sin embargo, desde el PSOE se ha usado esta situación para cargar contra la política del gobierno autonómico, algo que no ha sentado nada bien al presidente Alfonso Fernández Mañueco, que no ha dudado en tachar de “deleznable” la postura socialista y puesto ejemplos muy claros.



“Cuando los incendios son en comunidades gobernadas por el PP, el PSOE dice que la culpa es de los populares. En el Partido Popular lo que decimos es que son circunstancias que hay que mejorar de cara al futuro”, ha afirmado. Para recordar que en estos momentos “hay multitud de incendios en Asturias, donde gobierna el PSOE y para mí no tiene un color político”. O que el incendio de Teruel o Castellón “también tenga un color partidario”. Por este motivo ha criticado de “deleznable” que los socialistas tinten los incendios “de color político para hacer crítica al Partido Popular”.



“Hacer política partidaria de las desgracias de los incendios tiene un recorrido muy corto, no se me ocurre pensar nada igual”, ha insistido en unas declaraciones en el acto de presentación del candidato de su partido a la alcaldía de Béjar (Salamanca), Luis Francisco Martín, a la que acudió en calidad de presidente del PP autonómico.

"Más medios que nunca"



Mañueco ha recordado que en el incendio de Salamanca solo ardió monte bajo gracias a que se trataba de quemas controladas “por profesionales eficaces”, y como ya dijera el pasado jueves el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en estos momentos “Castilla y León tiene los mayores medios, frente a los menores que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Además ha recordado que la Junta solicitó al presidente del Gobierno que haya una coordinación más eficaz entre el Gobierno de España y el de Castilla y León. Y, frente a los incendios, relató tres formas de “afrontar el futuro”: más personal y más medios, para trabajar junto a “quienes intentan con eficacia gestionar los incendios, y frente a “aquellos que lo que intentan hacer es echar más leña al fuego, desacreditando la labor que hacen los profesionales”.

Por otro lado, Mañueco ha asegurado hoy que “es fundamental votar al Partido Popular, porque somos la única fuerza capaz de hacer frente a Pedro Sánchez, el partido de las chapuzas, de la ley del solo sí es sí, de la ley que deja a 12.000 jóvenes sin ayudas al alquiler en Castilla y León y así podríamos hablar de la sedición, de la malversación y de tantas cosas”.

