La Guardia Civil de Salamanca organiza el primer taller de defensa personal contra la violencia de género

La Guardia Civil de Salamanca busca que las mujeres afectadas por la violencia de género tengan conocimientos sobre defensa personal. Para ello, organiza por primera vez un tallero a traves de los equipos VIOGEN de la Benemérita, que ha tenido lugar el pasado sábado en las dependencias de la Comandancia de Salamanca.

Las mujeres asistentes al taller han recibido conocimientos de autoprotección de acuerdo con la legislación española, así como primeras nociones de defensa personal, sobre todo en movimientos que impidan o repelen posibles agresiones.

Estos son algunos de los hábitos de seguridad para realizar en la vida cotidiana:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FUERA DEL DOMICILIO

• Lleva siempre contigo un teléfono móvil.

• Guarda los números de emergencia (112, 091, 062) en tu teléfono móvil vinculándolos a una tecla de marcación automática.

• Activa siempre el cierre automático de las puertas de tu vehículo.

• No aparques en sitios poco iluminados ni transitados.

• Si sabes con antelación que existe la posibilidad de coincidir con el agresor (puntos de encuentro, actuaciones judiciales conjuntas, etc.,), pide a algún familiar o persona de confianza que te acompañe.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASA

• Al entrar y salir de casa, presta atención y comprueba los alrededores de tu vivienda.

• Adopta medidas de seguridad: cambia la cerradura de la puerta, buena visibilidad de la mirilla, etc.

• Antes de abrir la puerta, comprueba qué persona está llamando, si no la ves claramente NO abras.

• Comunica tu situación a personas de tu confianza, especialmente vecinos, para que te adviertan si ven al agresor merodeando por los alrededores de tu vivienda para que adoptes medidas de prevención y, en su caso, avisen también a la policía.

SI VES AL AGRESOR

1. Y estás fuera del domicilio:

• Dirígete rápidamente a un lugar concurrido y llama a la Guardia Civil informando de la situación. Si no tienes lugar público a donde ir, llama la atención de personas que estén en la calle o pide auxilio en alguna casa cercana.

• Si estás en el coche y ves al agresor, no detengas el vehículo y dirígete a un lugar que consideres seguro (casas de familiares, amigos, dependencias policiales, etc).

2. Y estás en tu casa:

• Ve con un teléfono a una habitación más segura, donde te puedas encerrar (por ejemplo, el lavabo) y llama a la policía.

• Si no te da tiempo a encerrarte, ve a una ventana, grita y pide auxilio para que alguien te pueda ayudar.

• Ten preparada una señal con tus hijos o familiares para que se encierren en una habitación o salgan de la casa a pedir ayuda a alguien de confianza que viva cerca.

SI CREES QUE TE VA A AGREDIR

• Intenta escapar

• Grita y pide auxilio a otras personas que te puedan ayudar o llamar a la Guardia Civil.

• Intenta defenderte, solo si no tienes opciones de huir y ponerte a salvo, o si tienes nociones de defensa personal o autoprotección.

• Protege las partes más vulnerables de tu cuerpo (cara, cabeza, pecho y vientre) con los brazos y las piernas.

