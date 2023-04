La Audiencia Provincial tendrá que decidir sobre "el sospechoso" archivo del caso primarias del PP de Salamanca

El caso primarias del PP de Salamanca no ha finalizado todavía y lejos está de hacerlo, como intentó hacer ver tanto el propio partido como el expresidente provincial y actual presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Esto es así porque Alianza Verde Salamanca, en palabras de su portavoz, Ángel Gamazo, anuncia que está recurrido ante la Audiencia Provincial de Salamanca el archivo "más que sospechoso" de la causa, abierta y archivada por el juez Juan Rollán, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Salamanca. [El Juzgado archiva el caso de la financiación ilegal de las primarias del PP en Salamanca]

Este caso tiene su origen, explicó Gamazo, en las elecciones primarias del PP de Castilla y León, ganadas por el Alfonso Fernández Mañueco ante Antonio Silván mediante "prácticas fraudulentas y truculentas". No es la primera vez que este procedimiento se archiva. El juez instructor, Juan Roldán García, ya lo archivó en su momento, cuando el Fernández Mañueco "se encontraba en una situación comprometida para poder acceder a la presidencia de la Junta de Castilla y León, con el apoyo de Ciudadanos, que reclamaba que nadie estuviera inmerso en alguna causa", explica el portavoz de Alianza Verde. De esta forma, sigue Gamazo, "Mañueco no lo estaba. Qué hizo el juez instructor, que inmediatamente archivó la causa".

El recurso ante la Audiencia Provincial sobre este archivo "fue contundente. Le dijeron al juez que tenía que seguir investigando. Pero ya para entonces, Alfonso Fernández Mañueco era presidente de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, la situación no dejó de ser un verdadero desastre".

Ingresos "de manera irregular y fraudulenta"

Se siguieron aportando pruebas por parte del Foro de Izquierdas-Los Verdes, "a nuestro entender contundentes, que probaban los ingresos que se habían realizado de una manera irregular, nunca en las cuentas oficiales destinadas a ese efecto. Es decir, de una forma fraudulenta con la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Y esto está absolutamente demostrado, no hay ninguna duda", asegura Ángel Gamazo.

"Y se preguntarán ustedes cómo han llegado ustedes a saber esas cosas. Nosotros no tenemos un equipo de investigación espectacular. Para enterarnos de muchas cosas, ¿quién nos lo ha podido decir? Pues ya lo imaginarán, alguien de dentro. Naturalmente, nosotros no somos adivinos. Quiere decirse que eso se sabe dentro del Partido Popular", según Alianza Verde.

Recuerda Ángel Gamazo lo acontecido en las últimas primarias para la renovación de los órganos del partido, "la que se ha preparado. Se podrán hacer una idea de cómo funciona este partido. Esto es un partido que tiene un funcionamiento interno completamente caciquil, controlado por el señor Mañueco, que se salta la ley de financiación de los partidos políticos e increíblemente, un juez instructor da pábulo a semejante cosa".

Por ello, la Audiencia Provincial tendrá que resolver sobre este archivo de la causa. "¿Se cumple la Ley de Partidos Políticos para todos o se va a permitir que el Partido Popular haga lo que quiera? A partir de aquí entendemos que la financiación ilegal de los partidos políticos por esta vía quedaría abierta si la Audiencia Provincial no determina que esto no se puede hacer", se pregunta Gamazo.

A continuación, explicó algunos datos que, según Ángel Gamazo, han presentado ante la justicia. "Resulta ser que las pruebas que presenta el Partido Popular en su descargo son verdaderamente grotescas. En primer lugar, para justificar unos ingresos que no se sabe de dónde salen, presenta de repente 39 declaraciones juradas de miembros del partido y cargos que, de repente, recuperan la memoria después de una amnesia parcial que debían de haber tenido antes y que por eso no lo habían hecho".

"Amnesia sobre los pagos al PP"

Así, presentan una declaración jurada que cuando se les pregunta que cómo han hecho eso, que dónde está el dinero, no saben ni dónde han dado el dinero, ni a quién, ni cómo. No se acuerdan de nada. Siguen con amnesia parcial, no se acuerdan. Es muy curioso y el juez lo da por válido. A nosotros eso nos parece verdaderamente extraordinario, peculiar, llamativo", asegura Ángel Gamazo.

"Pero resulta que tienen otro problema. No han calculado bien. Los representantes legales del Partido Popular cuando presentaron estas declaraciones no habían sumado bien y el dinero que aparecía no quedaba justificado con esas 39 declaraciones. De repente se acuerdan otros 28 que también ellos habían dado dinero. De repente se acuerdan de una cosa. Y entre los que se acordaron estaba el propio Alfonso Fernández Mañueco y sus familiares más cercanos, que al estar ocupados no se habían dado cuenta. Y entonces presentaron otras 28 declaraciones de la misma guisa con la misma fórmula, como si fueran siameses. Y el resultado es que además el juez instructor las admite", explica el portavoz verde.

"Esto es grotesco. Por eso, cuando ante estas cosas y muchas más que no tenemos tiempo de relatar, se produce el archivo de la causa, parece sonrojante. Cómo es posible que un juez instructor archive una causa en la que las pruebas son abrumadoras. Sobre las irregularidades cometidas a la Ley de Partidos Políticos, ley que es una reforma para evitar precisamente esto. ¿Y por qué? Por las irregularidades que se cometieron en este mismo sentido en Valencia con la señora Rita Barberá y el famoso caso 'Pitufeo', que los cargos del partido daban 500 € así, alegremente, sin decir ni para qué, ni dónde, ni de qué manera, ni justificarlo de ningún modo. Para que eso no sucediera se hace una reforma de la ley y resulta que ahora el señor juez instructor, entiende que esa ley. No vale. Es decir, mano ancha, barra libre para financiar los partidos como se quiera", se lamenta Gamazo.

"Esperemos que la que la Audiencia Provincial entienda que eso no puede ser, porque esto es un verdadero desastre en la ética de la política. Así que, aquí tenemos cómo el señor Mañueco nos atiza a todos los salmantinos una segunda peineta. También bien profunda. Para que nos aguantemos", finaliza el portavoz de Alianza Verde, Ángel Gamazo.

