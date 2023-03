Los Verdes, condenados en costas por tratar de invalidar el informe del Tribunal de Cuentas sobre las primarias del PP de Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado en costas al partido ecologista Los Verdes por "mala fe procesal" al haber recurrido el informe del Tribunal de Cuentas que legitimaba la actuación del PP de Salamanca durante las primarias autonómicas de 2017. La sala ha admitido, de esta forma, el desistimiento de la formación, que ejerce como acusación particular en la causa, según el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

El Tribunal de Cuentas había descartado en su respuesta a la Fiscalía sancionar al PP de Salamanca al considerar que en el caso de los ingresos en metálico que fueron examinados a su petición se trataba de cuotas y no de donaciones, lo que no contravendría la normativa sobre financiación de partidos. El Juzgado número dos de Salamanca se encuentra investigando un presunto delito de financiación ilegal en las primarias de 2017 en el PP salmantino.

El Tribunal de Cuentas concluyó que no existía base suficiente para que se incoase el procedimiento sancionador referido en el articulo 18 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y estimó que los ingresos en metálico que se recibieron en la cuenta del partido no tienen la consideración de donaciones, sino que se trataba de cuotas de afiliados. Además, apuntó que no se produjo ninguna infracción relativa al control interno, ya que el PP había remitido dentro del plazo establecido el informe del ejercicio.

