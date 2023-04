Las zonas de Salamanca afectadas por los incendios del pasado verano esperan la totalidad de las ayudas de la Junta

Las ayudas de la Junta de Castilla y León para las zonas afectadas por los incendios del pasado verano en la provincia de Salamanca "no están llegando a los particulares ni a los ayuntamientos". Así lo denuncia la procuradora socialista salmantina Rosa Rubio, quien formuló una pregunta al Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco, que, en respuesta, indica que "apenas superan los 500.000 euros".

Por el contrario, asegura Rubio, solo la Confederación Hidrográfica del Duero ha concedido "ya más de 900.000 euros" en ayudas destinadas a realizar trabajos para la restauración hidrológico-forestal, para evitar que el suelo siga degradándose y evitar todos los efectos de la erosión al perderse cubierta vegetal, y todos los efectos que puedan tener sobre el agua y los ecosistemas de los ríos.

La procuradora acusó al Gobierno regional de anunciar ayudas para recuperar las zonas afectadas “que no llegan nunca”, y de una “escasez de medios en la prevención y extinción de incendios en la provincia, tal como aconteció con reciente incendio forestal de Candelario”.

En este sentido, la parlamentaria salmantina ha lamentado la persistente actitud el gobierno bipartito de PP y Vox que encabeza Mañueco “para no estar donde se le necesita y de predicar para luego no dar trigo”, en relación a las ayudas aportadas, “o que dicen que han aportado”, para paliar los efectos de los incendios que afectaron a un total de once pueblos, en concreto Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo, Guadapero, El Maillo, Tenebrón, Dios le Guarde, Morasverdes, la Alberca, Villanueva del Conde, Cepeda y Miranda del Castañar, y donde hubo más de 400 vecinos que tuvieron que ser evacuados y desalojados de sus casas, “incendios donde tuvo que ser el Gobierno de España el que tomara las riendas, las decisiones, y aportara la mayor parte de las dotaciones ante el abandono y la falta de medios por parte de la Junta de Castilla y León”

“Esto es indignante y vergonzoso” ha concluido Rosa Rubio, “esta es la gestión ante el peor año en materia de incendios desde hace décadas en Salamanca”

Sigue los temas que te interesan