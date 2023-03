Compone, con solo 17 años, una marcha procesional que causa furor en la Semana Santa de Salamanca

Fernando Hernández Castilla es un joven salmantino de 17 años, que lleva gran parte de su vida metido en el mundo de la música, y también en la Semana Santa, de la que asegura ser un auténtico "apasionado".

Por este motivo, hace dos años se animó a empezar a componer una marcha procesional que ha ido formando poco a poco y con mucha cautela, pues, más allá de ser su primera composición, "tenía miedo a sacarla y a que ni funcionase ni gustase", ha confesado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en una conversación en la que ha desvelado todos los secretos que se esconden tras este curioso proyecto que tanto éxito está cosechando.

Se trata de una marcha que estrenó hace poco más de una semana, que ha bautizado como 'Salve, mi Esperanza' y que está dedicada a "María Madre de Dios y Madre nuestra, total ejemplo de mujer de fe y esperanza", así como a "Nuestra Señora de la Esperanza de Peñaranda de Bracamonte".

"Soy un forofo de la Semana Santa desde pequeño, desde que mis padres me sacaron a ver la primera procesión a la calle. Es algo con lo que estoy todo el año, una cosa que me encanta y que la vivo desde dentro, y como también soy músico, concretamente trompetista, me decidí a componer una marcha de procesión, que ya tenía ganas", ha empezado diciendo.

Él inició su andadura musical en la Escuela de Música Municipal de Salamanca con tan solo cinco años y, cuando terminó, se metió al Conservatorio Profesional de Música de la ciudad. Ha sido, precisamente, todo lo aprendido en dichas escuelas, lo que le ha permitido hacer realidad el que tal vez fuera uno de sus mayores sueños: componer una marcha de Semana Santa.

"Aunque la trompeta, que es en lo que yo estoy especializado, es un instrumento principal y muy vinculado a las procesiones de Semana Santa, con mi marcha no lo está, aunque sí el hecho de que yo sea músico y que la Semana Santa y las procesiones me gusten tanto", ha explicado.

Fernando también ha aprovechado la ocasión para aclarar en qué se inspiró exactamente a la hora de crear esta obra musical que vio la luz en la pasada tarde del domingo 12 de marzo en la Iglesia del Espíritu Santo (La Clerecía) y de la mano de la Banda de Música de Alba de Tormes: "En Salamanca y en Peñaranda de Bracamonte hay hermandades que son muy andaluzas, por eso he querido crear una marcha con aires andaluces, pero sin perder la esencia castellana, que es donde estamos", ha añadido.

¿El objetivo? "Salirme un poco de las marchas comunes de siempre y también innovar en un estilo propio para diferenciarme".

En cuanto a la elección del título, Fernando ha reconocido que le resultó realmente complicado dar con uno que reflejase y transmitiese lo que él pretendía y que, si no llega a ser por su madre, quizá no lo hubiera conseguido, de ahí que también haya querido dedicarle la marcha a ella por toda la ayuda prestada: "Yo quería que el título contuviese la palabra Esperanza, pero aun así fue muy difícil. Mi madre fue la persona que me ayudó y gracias a ella la marcha tiene este nombre ahora mismo", ha presumido orgulloso el joven salmantino.

Hoy, cuando ya se han cumplido doce días desde su estreno, Fernando celebra la buena acogida que ha tenido entre las diferentes bandas y cofradías de la zona: "Estoy muy contento con el resultado y con la acogida que ha tenido la marcha. Es un orgullo y una sorpresa porque por un momento llegué a pensar que a ver si después de haber dedicado tanto tiempo a componer esto con todo mi cariño, ahora no iba a sonar ni por las calles ni en un concierto", ha explicado.

Por todo ello, ahora mismo Fernando solo desea que 'Salve, mi Esperanza' sea la primera de muchas, pues, además, aunque aún es pronto para hablar de futuro, entre sus planes está el de enfocar su carrera musical a la composición de marchas de Semana Santa: "Espero que no sea mi última marcha, espero poder componer muchas más y que vaya adquiriendo conocimientos con el paso del tiempo para poder ir mejorando y perfeccionando técnicas, porque mi carrera la quiero ligar a la música y a la composición", ha concluido.

Cabe destacar que 'Salve, mi Esperanza' es una marcha tan atractiva como original que comienza cargada de fuerza, como parte de un "saludo enérgico a Nuestra Señora de la Esperanza y a su carácter triunfalista de confianza plena en ella"; que continúa con una melodía más serena e íntima que busca sumergir en un ambiente de tranquilidad, solemnidad y respeto, para después dar paso "al momento en el que rogamos a nuestra Madre que nos auxilie, consuele y proteja bajo su manto", mientras "le manifestamos que la acompañamos en su dolor"; y que culmina "de un modo enérgico y triunfal, con mucha carga emocional".

Sigue los temas que te interesan