El transporte sanitario de Salamanca amenaza con paros ante el nuevo concurso de adjudicación

Los representantes sindicales del transporte sanitario de Salamanca amenazan con paros debido al "hartazgo por una situación insostenible". El presidente del Comité de Empresa por SP-TES, José María García Herrero, pone en evidencia que "al retraso injustificado de la puesta en marcha del nuevo concurso, que repercutiría en vehículos nuevos, más recursos, más personal y unas pequeñas subidas salariales, hay que añadir que la nueva empresa, que es la misma que la anterior, pero cambiando el nombre, ha comunicado a los trabajadores del sector que su intención es recortar derechos que tienen desde hace 20 años".

Los sindicatos explican que "no sólo llevamos esperando nueve meses para que nuestras maltrechas economías se vieran ligeramente solventadas, sino que además, la empresa nos ha notificado que no tiene intención de respetar los derechos laborales. No nos dicen cuando va a empezar el nuevo concurso. Solo nos dicen que cuando empiece, nos van a quitar nuestros derechos. Ya nos han insinuado desde la empresa que Salamanca es probable que no cumpla los tres meses que ha dado la Junta para poner en marcha el nuevo contrato y consideraríamos intolerable que la Administración permitiera esta situación".

Tal es así, que los trabajadores sanitarios responsabilizan directamente a la Junta de Castilla y León de la situación que viven. “Cuando se adjudica a una misma empresa ocho de las nueve provincias, lo que puede ocurrir es lo que está pasando, que la empresa no puede hacerse cargo de la adjudicación y ahora la Junta se ve atrapada”.

Además, los pacientes, en su mayoría personas de edad y habitantes del mundo rural, se quejan por unos vehículos "destartalados, que carecen de personal". Por ello, este presidente sindical se dirige al consejero de Sanidad, "a quien parece que lo único que le interesa es la foto para las elecciones, que están cada vez más próximas, como ya denunciamos hace dos meses”.

Ahora HTGroup, antes Ambuibérica

La adjudicataria del transporte sanitario en Salamanca pertenece a HTGroup, “antes Ambuibérica”, al igual que en siete de las provincias de Castilla y León. Desde la compra de la empresa, ya en 2016, “ha intentado de forma continua intentar quitar aquellos acuerdos que habían alcanzado con la anterior corporación, y han tenido que ser continuos conflictos colectivos los que se han tenido que realizar para mantenerlos", denuncian los sindicatos.

Por todo ello, y con el fin de “evitar las intenciones” de la empresa adjudicataria, UTE Emersan 2022, los empleados han celebrado diferentes asambleas durante la semana pasada, donde han decidido iniciar movilizaciones, paros parciales e incluso jornadas de huelga. Y, si no surge nada de por medio, han decidido convocar paros y movilizaciones, sin descartar llegar a la huelga indefinida a partir del día 17 de abril, fecha límite en el inicio del nuevo contrato.

