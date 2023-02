Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental

La Audiencia Provincial de Salamanca condena, "como autor criminalmente responsable", a un hombre de 52 años, por "un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años" que, por cierto, era la hija de su pareja sentimental. Además, le prohíbe acercarse a la menor tanto en su domicilio, como en el centro escolar y en cualquier otro lugar frecuentado por la menor, a menos de 500 metros en cinco años, y, también, cinco años para poder comunicarse con la misma. Quien además tendra otros cinco años de libertad vigilada cuando salga de prisión.

La Audiencia de Salamanca prueba que el condenado, siendo pareja sentimental de la madre de la menor desde aproximadamente el 2017 y conviviendo desde el 2018 con ella y su hija, en el domicilio propiedad de su pareja, cuando se quedaba a solas en la vivienda con la niña y estando confiada a su cuidado, con el fin de obtener placer sexual el 24 de septiembre del 2021, día en que la menor no fue a clase por encontrarse enferma, cuando ambos estaban en el sofá y con ánimo libidinoso le dijo a la menor "venga Justa un masajito" y a continuación le tocó los genitales primero por encima del pijama y después por dentro de la braga, sin llegar a introducirle los dedos, cuando acabó de hacerlo le preguntó a la niña si le gustaba y se chupó los dedos.

El 12 de enero del 2022 (miércoles) por la tarde aprovechando que la madre de Justa tuvo que ir a hacer una guardia, pues es médico, estando solos en casa él y la menor tumbados en la chaise longue, de nuevo comenzó a tocarle los genitales y los pechos, primero por encima de la ropa y después por debajo, le cogió las manos poniéndolas sobre sus genitales por encima del pantalón, intentó abrirle las piernas para meterle un dedo en la vagina impidiéndolo la menor, diciéndole no se lo cuentes a nadie que nos echan de casa a los dos.

"¿A que tengo buen paquete?"

El 6 de febrero de 2022 (domingo por la tarde) aprovechando el acusado que su pareja y madre de la menor había salido de casa a hacer un recado y la niña se había quedado en casa haciendo los deberes, fue a su cuarto con la disculpa de preguntarle si sabía dónde estaba su madre y después pedirle que se tumbara en la cama, le bajó el pantalón y comenzó a tocarla hasta acabar chupándole los pechos y los genitales, diciéndole "mira Justa esto es el clítoris la parte más sensible de la mujer", también le pidió que se pusiera a cuatro patas aunque la menor no lo hizo.



En días de febrero, que no se pueden precisar, entre el dos y el 18 de febrero del 2022, en lunes y miércoles y fines de semana alternos en los que la menor permanecía en la casa de su madre, en atención a la custodia compartida de sus progenitores en días alternos, entre las 14:30 horas y las 14:45 horas periodo temporal en el que Justa regresaba del colegio y la llegada de su madre después de trabajar, en la cocina Basilio , aprovechaba para tocar a la menor por encima del uniforme, metiéndole después la mano dentro de la falda, los leotardos y sus bragas, intentaba separarle las piernas para meterle un dedo en la vagina aunque no lo consiguió y chuparle las tetas. La abrazaba llevando la mano de la niña hacia sus genitales llegando incluso a sacarse el pene, para que se lo tocara y en uno de esos días, que no se puede precisar, cuando estaba en la cama el acusado, le pidió a Justa que se acostara a su lado y puso la mano de la niña sobre sus genitales preguntándole ¿a que tengo un buen paquete?.

Justa aprovechando que en febrero del 2022 había venido su prima Clemencia y sus tíos a visitarles, el 18 de febrero durmió junto a su prima y le contó lo que le estaba haciendo Gustavo , fue su prima de 14 años de edad, la que entendió que eran hechos muy graves y que había que contárselo a los mayores y así se enteró la madre de Clemencia , la madre de la menor Leonor y su abuelo, le pidieron el día 20 de febrero cuando no estaba Gustavo que contase que le hacía Gustavo , ella sintió mucha vergüenza pero contó todo lo sucedido.

El 20 de febrero del 2022 la madre de la menor puso fin a su relación sentimental con el acusado y el 28 febrero de 2022, Dª Leonor formuló denuncia por estos hechos en la comisaría de policía contra Basilio , quien ha permanecido en libertad provisional por esta causa , auto de 1 de marzo de 2022 en el que se acordó por el Magistrado Juez como medida cautelar la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 100 metros en cualquier lugar a la menor Justa y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la menor Justa, vigente a fecha actual.

Por estos hechos la menor Justa no ha precisado de asistencia psicológica y hasta la fecha no se advierte sintomatología clínica reactiva a los hechos denunciados.

