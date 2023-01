Óscar, el cazador de estrellas salmantino del que la NASA eligió su 'Foto del día': "No me lo esperaba para nada"

Óscar Martín Mesonero es astrónomo y divulgador de la astronáutica en Salamanca. Un cazador de estrellas que se suele decir, que el pasado 19 de enero consiguió captar al cometa C/2022E3 (ZTF) a su paso por Salamanca, en unas preciosas instantáneas. Quién le iba a decir a este astrónomo que estas imágenes serían elegidas por nada menos que como 'Astronomy Picture of the Day' (Imagen Astronómica del Día) por la NASA. Una iniciativa que comenzó en 1995 y que es "un referente mundial" para todos los aficionados y profesionales de la astronomía.

Pero así ha sido. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio publica hoy, 21 de enero, las fotografías tomadas por Óscar Martín como las mejores del día en su labor divulgativa del espacio. En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y Léon, Óscar Martín explica que "no me lo esperaba para nada, estoy muy sorprendido". Y es que, el salmantino envió la fotografía "casi por cachondeo con los amigos, que me picaron para que lo hiciera".

El salmantino sale regularmente a la 'caza' de estrellas por Salamanca y por medio mundo. Y así fue la noche del 18 al 19 de enero. "Salí con el telescopio para ver el cometa como un día normal", relata Óscar. Su intención era verlo a simple vista y fotografiarlo de este modo, "porque iba cogiendo brillo, pero estaba en el límite que puede verse sin telescopio".

Así, rondando las 4 de la madrugada, Óscar pudo fotografiar al cometa. Primero con un objetivo de 50 mm (imagen de la izquierda), y luego con el telescopio (imagen de la derecha). El astrónomo tuvo que esperar a esta intempestiva hora porque, aunque se encontraba a 20 kilómetros de Salamanca capital, "la contaminación lumínica no permite ver el cielo y dejó ver el cometa apenas unos minutos". Y aún así, en la instantánea de la izquierda se puede observar la gran cantidad de luz que desprende la ciudad, pese a ser plena madrugada.

Imagen de Óscar elegida por la NASA

Y es que la intensidad de las luces en esta y otras ciudades es un problema creciente para disfrutar de los preciosos cielos que nos ofrece el universo. Óscar asegura que "la siguiente generación seguramente no podrá ver las estrellas". Un problema que ya ocurre en muchos puntos de Europa, como Italia, Bélgica, Alemania o Francia. En nuestro país, el astrónomo cuenta que "es la ventaja que tiene la España Vaciada, que aún tenemos sitios donde la contaminación lumínica no afecta tanto".

Turismo astronómico

Y en este afán por proteger los cielos y su vista, Óscar tiene su proyecto de turismo astronómico, Startrails. Una iniciativa de turismo astronómico que se dedica a "enseñar a la gente las estrellas". Bien en grupo, en pareja o con amigos, Óscar se dedica a organizar salidas de divulgación, con telescopio, para explicar el cielo y sus constelaciones a sus participantes.

Salamanca resulta un lugar aún apto para ello, y de hecho, Óscar cuenta que "tenemos muchos clientes de Europa porque su contaminación lumínica allí es brutal".

Sigue los temas que te interesan