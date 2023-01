Alejo Riñones, alcalde de Béjar durante 20 años, anuncia que abandona la política

Se avista un cambio de ciclo en el Partido Popular de Béjar después de que Alejo Riñones, alcalde del municipio entre 1995 y 2007 y 2011 y 2019, haya decidido no presentarse a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo del presente año y abandonar la política, a la que llevan dedicándose desde hace 33 años.

Una decisión que ha explicado a través de un comunicado que estaba tomada desde que en los pasados comicios, a pesar de quedarse a un concejal de la mayoría absoluta, no lograse la Alcaldía. "El pasado 26 de mayo del año 2019, obtuvimos nuestra última victoria, ese día tomé una decisión que es la que quiero hacer pública en el día de hoy, y es la de no concurrir a las próximas elecciones municipales", ha añadido.

En dicho escrito remitido a este periódico, Alejo ha querido hacer un paralelismo, ya que, "casualmente", un 28 de mayo de 1995 fue cuando se presentó "por primera vez" a las elecciones en Béjar, año en el que los bejaranos le convirtieron, por mayoría absoluta, en el alcalde del municipio.

El popular ha hecho un pequeño repaso de su paso por el Consistorio charro, el cual lideró hasta 2007, momento en el que los votos dieron la Alcaldía al PSOE. Seguidamente, Riñones recuerda que en 2011 recuperaron el Ayuntamiento "con un resultado histórico", logrando por aquel entonces 11 concejales, una mayoría que revalidaron posteriormente en 2015.

"He sido el alcalde que más apoyo ha recibido en las urnas y el que más años lo ha mantenido en el tiempo. Los resultados son históricos e incuestionables", ha presumido en su escrito.

Alejo ha recalcado que a pesar de ser una decisión tomada, "no ha sido fácil", ya que "no han sido pocos los bejaranos durante estos últimos años y, en especial, durante estos últimos meses y semanas, que día a día me paran por la calle y me expresan su deseo de que vuelva a la Alcaldía de la ciudad".

Ahora bien, el popular ha asegurado que tiene la "fortuna" de presidir un partido que tiene "personas preparadas" y, por eso, cree que es "el momento de que así sea". "A pesar de que era una decisión tomada, hubiese sido más fácil para mí dimitir cuando no conseguimos la Alcaldía, pero era consciente de que me presenté a las últimas elecciones y me comprometí con los bejaranos y especialmente con la mayoría que depositó su confianza de nuevo en mí y en mi equipo, y he cumplido", ha concluido.

