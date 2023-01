Mateos (PSOE) busca "un cambio radical en el Ayuntamiento de Salamanca por higiene democrática"

Las elecciones municipales del 28 de mayo están a la vuelta de la esquina y, en estos principios de año, los diversos candidatos confirmados comienzan su andadura. Es el caso del socialista José Luis Mateos, quien ha mantenido un desayuno con los medios de comunicación en el que, entre otras cuestiones, recuerda los más de 30 años, desde 1995, que el PP lleva gobernando en el Ayuntamiento de Salamanca. Esta amplia etapa la considera "un retroceso", por lo que busca, "para evitar una gestión caciquil, para beneficio de unos pocos, el grupo de siempre, por lo que se precisa un cambio radical por higiene democrática".

El actual alcalde de Salamanca y proclamado candidato nuevamente por el PP, Carlos García Carbayo, que gobierna gracias al voto de los cuatro ediles de Cs, "quienes se presentaron como valedores de la regeneración y el cambio y no hicieron más que apuntalar la política continuista y agotada del PP", dijo Mateos, ganó por 1.500 votos de diferencia al PSOE. Una diferencia que los socialistas esperan "superar".

En este estado político, José Luis Mateos achacó a García Carbayo que, durante su mandato, Salamanca "ha perdido 11.000 habitantes, en su mayoría jóvenes, lo que supone mil por año y 3 al día". Motivo que lo indujo a criticar "el proyecto agotado del PP, carente de ideas, continuista, en el que los dos proyectos que se realizan en este momento son con fondos concedidos por el Gobierno de España". Además, dejó entrever si existía algún problema dentro de la coalición de Gobierno, porque "a estas alturas aún no tenemos Presupuesto en el Ayuntamiento y no sabemos cuándo lo vamos a tener".

Además, Mateos se pregunta si García Carbayo "tiene más intereses en Madrid que por la ciudad de Salamanca, porque en vez de preocuparse de los problemas de la ciudad, no hace más que hablar de políticas de Madrid, a lo mejor quiere ser diputado u otra cosa". Por eso, dijo, "deseo revertir esta situación y no me resisto".

Candidato de Vox, y el equipo socialista

No dejó pasar la ocasión José Luis Mateos para referirse al candidato de Vox, Ignacio Rivas, "cuestión que no me preocupa, sí el radicalismo al que Vox conduce al PP y, eso, sí es una preocupación" si llegan a gobernar tras el 28M.

Preguntado el candidato socialista sobre el equipo que llevará en su lista, explicó que busca hacer "un grupo fuerte, en el que se producirán algunos retoques y renovación". Eso sí, dejó entrever que el grupo duro del actual Grupo municipal seguirá en las listas, ya que "hay concejales que han trabajado muy bien y cuento con ellos".

También dijo que "hay que ser reivindicativos, claro que tenemos que conseguir que las frecuencias ferroviarias con Madrid se recuperen, pero también exigir a la Junta, que Carbayo no lo hace, los consultorios de Prosperidad y Jardines, como también que no se tenga que esperar más de una semana para una consulta de Atención Primaria".

