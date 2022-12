Salamanca se consuela con dos décimos premiados en La Ranita

La Administración de Lotería número 3 de Salamanca, situada en la calle Quintana y conocida como La Ranita, ha repartido un quinto premio de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 87092.

También vendido en la administración de la calle Quintana de Salamanca un décimo del número 25296 de un cuarto premio, premiado con 200.000 euros, lo que supone 20.000 euros al décimo.

La provincia de Salamanca, en esta edición de la Lotería de Navidad, ha visto como la suerte le pasaba muy de largo. Tan sólo un quinto premio, muy repartido por toda la geografía española, y que reparte 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo.

Según confirmó a Ical Javier Garrote, de La Ranita, no sabe “ni cómo, ni cuándo, ni a quién” se los entregaron. Si bien reconoció que desde el verano aproximadamente el 80 por ciento de las ventas se hacen a turistas en su administración, Garrote explicó que los décimos agraciados son ‘salpicados’, más propios del último tramo de campaña, y que pudieron venderse entre el mes de noviembre y el propio día de ayer. “Entonces, por ahí podemos albergar la esperanza de que ese dinero se haya quedado en Salamanca, pero es algo que ahora mismo no podemos saber”, indicó.

El lotero mostró su satisfacción por volver a aparecer en los premios mayores y, sobre todo, “por la forma en que se ha dado”. “Estamos contentos también porque Salamanca, en los once premios mayores que habían salido, no había aparecido su nombre por ningún sitio. Entonces, yo que soy de Salamanca, pues me gusta que, al menos en dos premios, haya salido”, comentó el charro.

