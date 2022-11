El sentimiento de ciudadanía y los valores de la UE llegan a los alumnos de Primaria gracias a la USAL

La USAL promueve el sentimiento de ciudadanía y los valores de la Unión Europea entre los alumnos de primaria de Salamanca con la coordinación del proyecto ‘EUinclass’. Este es uno de los dos concedidos en España y del total de los seis adjudicados en Europa en el marco del Programa ERASMUS ‘Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Teacher Training’.

Un proyecto que dirige la profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Yolanda Martín, desarrollado por un equipo multidisciplinar de expertos del ámbito del Derecho, la Educación y la Documentación. Este proyecto 'EUinclass' goza de una financiación de 143.468 € y se extenderá desde 2022 hasta septiembre de 2025.

Este equipo realizará diversas acciones de formación dirigidas a los profesores de Primaria, quienes pondrán en marcha materiales didácticos adaptados a los escolares de esta primera edad. Estos materiales estarán integrados por recursos educativos dirigidos a promover la enseñanza en relación con temas como el consumo sostenible, el pacto verde europeo, la democracia en Europa, la digitalización y, ante todo, los valores y prioridades que promueve la Unión Europea.

